Аварійна допомога: Україна прийняла від Польщі надлишкову електроенергію

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«Вчора на запит польської енергосистеми було активовано аварійну допомогу: ми прийняли надлишки електроенергії, яка мала польська енергосистема у денні години в обсязі 1800 МВт·год. Це не комерційний імпорт, а саме один з видів аварійної допомоги. Польща у денні години вихідного дня мала надлишок електроенергії, і запросила у країн-сусідів допомоги у її споживанні. Україна таким чином отримала додатковий обсяг електроенергії. Такі умови договору Україна має лише з Польщею», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що виробництво електроенергії забезпечує потреби споживачів. Однак водопілля знижується, гідроелектростанції зменшують виробництво електроенергії, продовжується літня ремонтна кампанія на енергоблоках теплових електростанцій, а також на деяких атомних енергоблоках, тож обсяг доступних потужностей обмежений.

На сьогодні також запланований імпорт із Словаччини потужністю 90−170 МВт переважно у денні години. Експорт та імпорт у вечірні години найбільшого споживання відсутній.

Ситуація на Херсонщині

В Укренерго повідомили, що на Херсонщині вода поступово спадає, але ситуація ускладнюється через постійні обстріли.

У місті та області загалом відключено понад 40 тисяч споживачів. Там, де дозволяють обставини, ремонтні бригади обленерго працюють над відновленням: заживлено понад 2 тис. споживачів.

У Миколаївській області вода теж поступово спадає, що дозволило відновити живлення після підтоплення понад 2 тис. споживачів.