До Наглядової ради Банку Кредит Дніпро увійшов міжнародний інвестбанкір Джованні Сальветті

Керівний директор однієї з найбільших фінансових груп світу Джованні Сальветті увійшов до складу Наглядової ради Банку Кредит Дніпро.

«5 червня 2023 року Національним банком України погоджено Джованні Сальветті на посаду незалежного члена Наглядової ради Банку Кредит Дніпро. Рішенням єдиного акціонера АТ „БАНК КРЕДИТ ДНІПРО“ від 5 червня 2023 Джованні Сальветті обрано на посаду члена (незалежного) Наглядової ради з 5 червня 2023 року терміном на 3 роки», — сказано у повідомленні пресслужби фінансової установи.

Після цього призначення Наглядова рада Банку Кредит Дніпро складається із 6 членів, двоє із яких є незалежними.

Джованні Сальветті — керівний директор однієї з найбільших фінансових груп світу, де працює вже понад 20 років. Особливу увагу він приділяє країнам з економікою, що розвивається, консультуючи уряди та приватних клієнтів.

Пан Сальветті брав участь у найбільш значущих інвестиційних угодах в Україні з 2007 року, консультуючи з питань інвестування до України, включаючи інвестиції зі злиття і поглинання, облігації та кредити. Протягом декількох років консультував Міністерство фінансів України й інші державні установи та підприємства з питань міжнародних боргових зобов’язань, був консультантом стосовно багатомільярдних комплексних реструктуризацій боргів найбільших компаній України.

Раніше Банк Кредит Дніпро повідомив про призначення головою Наглядової ради Олексія Болховітінова, директора зі стратегії та розвитку бізнесу Групи DCH, голови Наглядової ради СК «ІНГО» та НАСК «ОРАНТА», який має більші ніж 20-річний досвід у фінансовому секторі, включаючи керівні посади у консалтингових компаніях «великої четвірки» в Україні та США.

Банк Кредит Дніпро входить до двадцятки найбільших банків України за розміром валових активів і відповідно до класифікації Національного банку України належить до групи банків з приватним капіталом. За результатами діяльності у першому кварталі 2023 року банк продемонстрував прибуток розміром 217,3 млн грн.