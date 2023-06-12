Минулої доби українські захисники ліквідували ще 540 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 216 180 військових убитими. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
540 російських окупантів, 5 танків та 7 БПЛА. Втрати ворога за 11 червня
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Втрати ворога
- особового складу — близько 216 180 (+540) осіб ліквідовано,
- танків — 3931 (+5) од,
- бойових броньованих машин — 7636 (+5) од,
- артилерійських систем — 3746 (+10) од,
- РСЗВ - 601 (+0) од,
- засоби ППО - 362 (+0) од,
- літаків — 314 (+0) од,
- гелікоптерів — 299 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3307 (+7),
- крилаті ракети — 1183 (+0),
- кораблі /катери — 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 6471 (+10) од,
- спеціальна техніка — 510 (+1).
Джерело: Мінфін
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