Як змінилися доходи великих IT-компаній під час війни (дослідження)

ІТ-ринок продовжив зростання, і топ-30 компаній отримали доходу на $412 млн більше, ніж у довоєнному 2021 році. Про це йдеться у дослідженні Офісу ефективного регулювання BRDO.

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Доходи великих IT-компаній

П’ять найбільших юросіб: ТОВ «Епам системз», «Глобаллоджик Україна», «Люксофт Солюшнс», «Сіклум» і «Інтелліас» забезпечили близько 20% з $7,3 млрд ІТ-експорту в 2022 році, йдеться у дослідженні.

У списку також є менші сервісні компанії, R&D-центри іноземних продуктових компаній: юрособи компаній Samsung, Ubisoft, Snap, а також українські продуктові компанії: юрособи компаній EVO, AUTODOC.

Бізнес окремих компаній безпосередньо не пов’язаний з ІТ, хоча і передбачає суттєву технологічну компоненту.

Дві компанії з топ-30 займаються обробкою платежів (ПрАТ «Український процесинговий центр» та ТОВ «Віза Україна»), ТОВ «Фінтех бенд» розвиває банківський сервіс monobank, а ТОВ «Регіональна газова компанія» постачає газ кінцевим користувачам та розробляє обладнання для газорозподілу.

Воєнний 2022 рік по-різному вплинув на учасників ринку. Загалом ІТ-ринок продовжив зростання, і топ-30 компаній отримали доходу на $412 млн більше, ніж у 2021 році (61% цього приросту припадає на п’ять найбільших сервісних компаній).

Утім, 10 компаній із переліку завершили 2022 рік із меншим доходом, ніж у 2021 році. Для частини компаній це пояснюється зменшенням попиту на їхні послуги всередині України, наприклад, для власника українських маркетплейсів ТОВ «Уапром». Для інших — рішенням зменшити обсяг розробки в Україні, наприклад, для ТОВ «Юбісофт Юкрейн».

Більша частина компаній отримує дохід у розмірі від $4000 до $5000 на місяць у розрахунку на одного спеціаліста (кількість спеціалістів отримана через опитування компаній dou.ua).

Компанії-розробники ігрового програмного забезпечення (ТОВ «Плейтика» і ТОВ «ПТС Юа сервісез») отримують дещо більше. Компенсація медіанного Middle Software Engineer становить $2600 на місяць. Існують сумніви в достовірності інформації про компанії, дохід на одного спеціаліста в яких нижче цієї суми, зазначається у дослідженні.

Топ-30 компаній сумарно сплатили $61,5 млн податку на прибуток у 2022 році. Двома найбільшими платниками є компанії ТОВ «Епам Системз» та ТОВ «Глобаллоджик Україна». Водночас до п’ятірки лідерів увійшли менші компанії, такі як ТОВ «Фінтех бенд» (дев'яте місце за доходом) і ТОВ «Український процесінговий центр» (22 місце за доходом).

Маржинальність (Profit margin) більшості компаній з топ-30 становить до 15%. Нехарактерно висока маржинальність у двох продуктових компаній, що працюють на українському ринку: ТОВ «Фінтех бенд» (60%) і ТОВ «Уапром» (18%), та у компаній, що займаються обробкою платежів: ПрАТ «Український процесінговий центр» (28%) і ТОВ «Віза Україна» (18%).