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12 червня 2023, 8:37 Читать на русском

Арабські Емірати допоможуть Україні у створенні суверенного фонду

Об'єднані Арабські Емірати допоможуть Україні у створенні суверенного фонду, залучивши досвід та експертизу одного з найбільших світових суверенних фондів світу — ADQ та їхніх консультантів із компанії Contango. Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

Об'єднані Арабські Емірати допоможуть Україні у створенні суверенного фонду, залучивши досвід та експертизу одного з найбільших світових суверенних фондів світу — ADQ та їхніх консультантів із компанії Contango.
Фото: president.gov.ua

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Що відомо про створення фонду

Відповідні домовленості були досягнуті під час зустрічі керівника ОП Андрія Єрмака та делегації ОАЕ на чолі з міністром з питань зміни клімату й навколишнього середовища ОАЕ, головою Офісу з міжнародних справ при Президентові ОАЕ Маріам Альмхейрі, яка прибула з візитом до нашої країни.

Для допомоги Україні у створенні суверенного фонду буде залучено досвід та експертизу одного з найбільших світових суверенних фондів світу — ADQ та їхніх консультантів із компанії Contango.

Крім того, сторони також торкнулися питання подальшого розширення українсько-еміратської співпраці, зокрема в торговельно-економічній та інвестиційній сферах.

Заразом було проговорено питання екологічних і гуманітарних наслідків теракту, скоєного Російською Федерацією на Каховській ГЕС, глава ОП розповів про нагальні потреби України й закликав ОАЕ долучитися до зусиль міжнародної спільноти з ліквідації наслідків цієї техногенної катастрофи.

Також Фонд держмайна та Contango 10 червня уклали меморандум про співпрацю.

Нагадаємо

Додається, що Contango належить ADQ — одному з найбільших Суверенних фондів ОАЕ — та спеціалізується на наданні високоякісних програм трансформацій та підвищенні продуктивності.

Її знання, досвід та глибокі аналітичні ресурси стануть цінною допомогою для Фонду держмайна у розробці та впровадженні стратегії управління Суверенним фондом і досягнення його ключових цілей.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

+
0
stas12345
stas12345
12 червня 2023, 8:57
#
Что за сувенирный фонд? Тот, откуда чиновники смогут кормиться?
+
+15
Артем Сабуров
Артем Сабуров
12 червня 2023, 9:07
#
Аж через экран чувствую запах пилилова
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