Минулої доби українські захисники ліквідували ще 980 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 215 640 військових убитими. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
980 російських окупантів, 17 танків, 7 ракет та 37 БПЛА. Втрати ворога за 10 червня
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Втрати ворога
- особового складу — близько 215640 (+980) осіб ліквідовано,
- танків — 3926 (+17) од,
- бойових броньованих машин — 7631 (+24) од,
- артилерійських систем — 3736 (+19) од,
- РСЗВ — 601 (+1) од,
- засоби ППО - 362 (+0) од,
- літаків — 314 (+0) од,
- гелікоптерів - 299 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 3300 (+37),
- крилаті ракети - 1183 (+7),
- кораблі /катери - 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 6461 (+33) од,
- спеціальна техніка — 509 (+2).
Джерело: Мінфін
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