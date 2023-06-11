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11 червня 2023, 16:03 Читать на русском

Джефф Безос уперше за 20 років купив одну акцію Amazon

Мільярдер Джефф Безос наприкінці травня купив одну акцію заснованої ним компанії Amazon за $114,77, випливає з документа, поданого до Комісії з цінних паперів та бірж США (SEC).

Мільярдер Джефф Безос наприкінці травня купив одну акцію заснованої ним компанії Amazon за $114,77, випливає з документа, поданого до Комісії з цінних паперів та бірж США (SEC).

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Що відомо

Покупка, що викликала подив аналітиків і коментаторів, стала першим збільшенням частка Безоса в Amazon як мінімум з 2002 року, зазначає Bloomberg.

За останні 20 років мільярдер розпродав акції компанії близько $30 млрд, щоб фінансувати свій космічний стартап Blue Origin, купівлю яхт та інші проєкти, пише агентство.

За його даними, зараз Безос володіє 9,7% акцій Amazon і зберігає контроль над 2,9% акцій, що належать його колишній дружині Маккензі Скотт.

Частка Безосу в Amazon забезпечує більшу частину його статків, які Forbes оцінює в $146,2 млрд.

Як зазначає Bloomberg, купівля Безосом однієї акції Amazon збентежила експертів.

«Я намагаюся зрозуміти, що це було», — сказав у розмові з агентством аналітик Sanford C. Bernstein Марк Шмулік. Він пожартував, що мільярдеру, можливо, не вистачало однієї акції, щоби повернути контроль над компанією.

Користувачі соцмереж запропонували різні теорії, що пояснюють покупку. Один із них написав, що Безос, ймовірно, вирішив подарувати комусь акцію у вигляді фізичного сертифікату, інший припустив, що бізнесмен випадково натиснув кнопку покупки у брокерському додатку. Представники Amazon та Безосу від коментарів відмовилися.

У будь-якому випадку покупка принесла вигоду мільярдеру: завдяки зростанню акцій Amazon, які на максимумі в п'ятницю торгувалися по $125,79, Безос зміг заробити на угоді більше $11.

Джерело: Мінфін
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