«Скіфське золото» повернуть Україні. Верховний суд Нідерландів підтвердив рішення Апеляційного суду Амстердама

Верховний суд Нідерландів підтвердив рішення Апеляційного суду Амстердама, що експонати виставки «Крим. Золотий острів у Чорному морі», відомі як «скіфське золото», мають бути повернуті Україні. Про це повідомляє Міністерство культури та інформаційної політики України.

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Відтепер, коли Верховний суд ратифікував рішення Апеляційного суду, суперечка щодо експонатів нарешті підійшла до завершення.

Президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні 9 червня заявив, що колекція «скіфського золота» повернеться до кримських музеїв тоді, коли над нині окупованим півостровом знову буде український прапор.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що в жовтні 2021 року Апеляційний суд Амстердама вирішив, що колекція «скіфського золота» належить Україні та повинна повернутися українській державі.

Що відомо про золото

Справа стосується колекції «скіфського золота», яке під час захоплення Росією Криму перебувало на експозиції в нідерландському музеї.

14 грудня 2016 року суд Амстердама вирішив повернути Україні «скіфське золото», однак у січні 2017 року кримські музеї почали процес оскарження рішення.

Провадження затягнулося та було призупинено до вирішення питання про відвід судді на вимогу України. Врешті апеляційна палата суду Амстердама 28 жовтня минулого року задовольнила клопотання України.

Передісторія

В лютому 2014 року колекція «скіфського золота» була вивезена в Амстердам для участі у виставці «Крим: золото і таємниці Чорного моря», яка проходила в Музеї Пірсона.

Виставка складається з колекцій п'яти музеїв, один з яких знаходиться в Києві, а чотири — в Криму. Серед 500 експонатів виставки — артефакти зі скіфського золота, церемоніальний шолом, коштовне каміння і мечі стародавніх греків і скіфів.

Українська сторона заявила, що золото скіфів з чотирьох кримських музеїв має повернутися в Україну. Росія наполягала на його поверненні до Криму, який вона анексувала в березні 2014 року.