Минулої доби українські захисники ліквідували ще 890 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 214 660 військових убитими. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
890 російських окупантів, 8 танків, 5 ракет та 16 БПЛА. Втрати ворога за 9 червня
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Втрати ворога
- особового складу — близько 214660 (+890) осіб ліквідовано,
- танків — 3909 (+8) од,
- бойових броньованих машин — 7607 (+7) од,
- артилерійських систем — 3717 (+15) од,
- РСЗВ — 600 (+1) од,
- засоби ППО — 362 (+3) од,
- літаків — 314 (+0) од,
- гелікоптерів — 299 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 3263 (+16),
- крилаті ракети — 1176 (+5),
- кораблі/катери — 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 6428 (+18) од,
- спеціальна техніка — 507 (+5).
Джерело: Мінфін
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