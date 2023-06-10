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10 червня 2023, 9:18 Читать на русском

Moody's знизило рейтинг Coinbase, глава Binance попередив співробітників про стеження: що нового на ринку криптовалют

Головне на ринку криптовалют.

Головне на ринку криптовалют.
Фото: pixabay.com

Глава Binance попередив співробітників про стеження через месенджери

Глава криптобіржі Binance Чанпен Чжао повідомив співробітників компанії про стеження за внутрішніми листуваннями з боку правоохоронних органів.

«Binance співпрацює зі слідчими. Перше, що вони зазвичай запитують, — це наші чатові логі. Все, що ви скажете, якось може з'явитися у залі суду (або в інтернеті)», — написав Чжао у службовій записці, оприлюдненій репортером Коліном Ву.

Глава Binance послався на твіт, у якому фігурувало листування між колишнім керівником відділу комплаєнсу Семом Ліном та іншим співробітником. У ній обговорювалися бонуси у BNB та згадувалися ризики падіння монети «до нуля».

Лін також заявив, що компанія працює як «неліцензійна біржа цінних паперів у США».

Комісія з цінних паперів та бірж США (SEC) використовувала ці повідомлення як доказову базу у своєму позові до Binance.

Розробники Ethereum затвердили деталі поновлення Dencun

Розробники Ethereum під час телеконференції затвердили деталі майбутнього оновлення мережі під назвою Dencun (Cancun-Deneb), що очікується цього року.

Ключовим компонентом апгрейду стане пропозиція щодо покращення Ethereum EIP-4844, відома як Proto-Danksharding. Опція масштабує блокчейн, вводячи новий тип транзакцій великих масивів двійкових даних (blob) і організуючи їх зберігання. Це покликане знизити розмір комісій для L2-рішень на основі технології Rollups.

Серед інших змін хардфорк включає:

  • EIP-1153 — зменшує комісії за зберігання ончейн-даних та оптимізує блоковий простір;
  • EIP-1153 — підвищує ефективність роботи кроссчейн-мостів та стейкінг-пулів;
  • EIP-5656 — вносить незначні зміни до Ethereum Virtual Machine;
  • EIP-6780 — видаляє код, який може перешкоджати роботі смарт-контрактів.

Розробники не визначили точну дату активації поновлення. Передбачається, що це станеться до кінця 2023 року.

Агентство Moody's знизило рейтинг Coinbase зі «стабільного» до «негативного»

Рейтингове агентство Moody's знизило рейтинг Coinbase зі «стабільного» до «негативного» після судового позову SEC проти криптовалютної біржі за те, що вона нібито діяла як незареєстрований брокер з цінних паперів.

У заяві від 8 червня Moody's заявило, що зниження рейтингу було спричинене побоюваннями щодо впливу дій SEC на повсякденну діяльність Coinbase.

Попри зниження рейтингу, Moody's зазначило, що Coinbase зберігає сильну позицію ліквідності. Рейтингове агентство позитивно оцінило кошти компанії у розмірі $5 млрд та їхні еквіваленти порівняно з її довгостроковим боргом у розмірі $3,4 млрд.

Агентство додало, що очікує, що Coinbase збереже «фокус на управлінні витратами», який успішно пом'якшив зниження доходів від транзакцій у минулому.

У США пред'явили звинувачення росіянам, причетним до злому криптовалютної біржі Mt. Gox

Міністерство юстиції США в п'ятницю пред'явило двом громадянам Росії звинувачення у зломі криптовалютної біржі Mt. Gox, яка рухнула. Gox. Зламування Mt. Gox став одним з перших великомасштабних інцидентів подібного роду. Новина набула широкого розголосу по всьому світу.

У заяві Мін'юсту йдеться, що 43-річному Олексію Білюченку та 29-річному Олександру Вернеру були пред'явлені звинувачення у вступі в змову з метою відмивання приблизно 647 тисяч біткоїнів від злому Mt. Gox, що трапився у 2014 році (близько $0,5 млрд на той момент, а на сьогодні - понад $17 млрд).

Цей злом став одним із перших свідчень уразливості криптобірж, які використовуються клієнтами для переведення своїх цифрових активів у фіатні гроші, що випускаються національними центробанками. З того часу криптовалютна індустрія зазнала цілої низки великих зломів.

Агентству Reuters не вдалося встановити місцезнаходження Білюченка та Вернера.

Олексій Білюченко був одним із найближчих бізнес-партнерів Олександра Винника, російського кібезлочинця, заарештованого у 2017 році в Греції, засудженого у 2020 році та засудженого до трьох років ув'язнення у Франції за відмивання грошей. Наразі Винник чекає на суд у Каліфорнії, куди його депортували після відбування терміну в Європі.

Мін'юст США звинуватив Винника в управлінні російською криптовалютною біржею ВТС, замішаною в обслуговуванні «кіберзлочинців у всьому світі».

Після арешту Винника, Білюченко, який також перебував у Греції, зміг уникнути затримання. Він знищив свій комп'ютер та вилетів до Москви.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Артем Сабуров
Артем Сабуров
10 червня 2023, 11:07
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Вчера увидел,что Вайтбит убрал моно для вывода,осталось какое-то геопей. Эксперименты с криптобиржами для меня закончены.
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