США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на $2,1 мільярда. Що до нього входить

Сполучені Штати надають черговий пакет військової допомоги для України. Його вартість становить $2,1 млрд. Про це повідомляє прес-служба Пентагону.

►Читайте телеграм-канал«Мінфіну»: головні фінансові новини

Новий пакет допомоги включає в себе критично важливі засоби ППО і боєприпаси, які надаються в рамках Ініціативи зі сприяння безпеці України (USAI).

Що входить до нового пакета допомоги

Зокрема, пакет допомоги включає:

додаткові боєприпаси для систем ППО Patriot;

системи ППО HAWK і ракети;

105-мм і 203-мм артилерійські снаряди;

Безпілотні авіаційні системи Puma;

боєприпаси для ракетних систем з лазерним наведенням;

підтримка заходів з навчання, технічного обслуговування та підтримки.

«США продовжуватимуть працювати зі своїми союзниками та партнерами, щоб надати Україні можливості для задоволення її безпосередніх потреб на полі бою та довгострокових потреб у безпековій допомозі», — йдеться в повідомленні.