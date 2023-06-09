Сполучені Штати надають черговий пакет військової допомоги для України. Його вартість становить $2,1 млрд. Про це повідомляє прес-служба Пентагону.
США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на $2,1 мільярда. Що до нього входить
►Читайте телеграм-канал«Мінфіну»: головні фінансові новини
Новий пакет допомоги включає в себе критично важливі засоби ППО і боєприпаси, які надаються в рамках Ініціативи зі сприяння безпеці України (USAI).
Що входить до нового пакета допомоги
Зокрема, пакет допомоги включає:
- додаткові боєприпаси для систем ППО Patriot;
- системи ППО HAWK і ракети;
- 105-мм і 203-мм артилерійські снаряди;
- Безпілотні авіаційні системи Puma;
- боєприпаси для ракетних систем з лазерним наведенням;
- підтримка заходів з навчання, технічного обслуговування та підтримки.
«США продовжуватимуть працювати зі своїми союзниками та партнерами, щоб надати Україні можливості для задоволення її безпосередніх потреб на полі бою та довгострокових потреб у безпековій допомозі», — йдеться в повідомленні.
🕵️ Ми створили невеличке опитування, щоб дізнатись більше про наших читачів.
💛💙Ваші відповіді допоможуть нам стати кращими, приділяти більше уваги темам, які вам цікаві.
🤗 Будемо вдячні, якщо ви знайдете хвилинку, щоб відповісти на наші запитання.
Коментарі