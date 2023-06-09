Укрпошта оголосила про запуск благодійного продажу останніх екземплярів поштового блоку «Херсонська область» серії «Краса і велич України». Про це повідомляє пресслужба компанії.
Укрпошта запустила благодійний продаж останніх екземплярів поштового блоку «Херсонська область» (фото)
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Зазначається, що 500 грн з кожного онлайн-замовлення буде спрямовано на ліквідацію наслідків трагедії на Херсонщині.
«Не зволікайте, бо ж маємо лише 1000 цінних екземплярів, а охочих прилучитися до ініціативи буде чимало (інтуїція)», — йдеться в повідомленні.
На поштовому блоці представлені марки із зображенням острова Джарилгач, половецької кам’яної баби з Асканії-Нова, Херсонського обласного художнього музею ім. О. Шовкуненка та оленя з Асканії-Нова.
Характеристики
- Дизайнер — Олександр Калмиков
- Дата випуску — 20.08.2020
- Номінальна вартість — (9,00×4)+500 грн благодійний внесок
Де придбати
Придбати благодійний блок можна за цим посиланням.
Також у вас є змога відправити найнеобхідніше на Південь з будь-якого відділення Укрпошти.
Джерело: Мінфін
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