Укрпошта запустила благодійний продаж останніх екземплярів поштового блоку «Херсонська область» (фото)

Укрпошта оголосила про запуск благодійного продажу останніх екземплярів поштового блоку «Херсонська область» серії «Краса і велич України». Про це повідомляє пресслужба компанії.

►Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Зазначається, що 500 грн з кожного онлайн-замовлення буде спрямовано на ліквідацію наслідків трагедії на Херсонщині.

«Не зволікайте, бо ж маємо лише 1000 цінних екземплярів, а охочих прилучитися до ініціативи буде чимало (інтуїція)», — йдеться в повідомленні.

На поштовому блоці представлені марки із зображенням острова Джарилгач, половецької кам’яної баби з Асканії-Нова, Херсонського обласного художнього музею ім. О. Шовкуненка та оленя з Асканії-Нова.

Характеристики

Дизайнер — Олександр Калмиков

Дата випуску — 20.08.2020

Номінальна вартість — (9,00×4)+500 грн благодійний внесок

Де придбати

Придбати благодійний блок можна за цим посиланням.

Також у вас є змога відправити найнеобхідніше на Південь з будь-якого відділення Укрпошти.