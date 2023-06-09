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9 червня 2023, 13:34 Читать на русском

У травні надходження коштів до банків в управлінні Фонду гарантування склали 969,6 мільйона

Протягом травня 2023 року надходження коштів до банків під управлінням Фонду гарантування вкладів, склали 969,6 млн грн. Про це повідомляє пресслужба ФГВФО.

Протягом травня 2023 року надходження коштів до банків під управлінням Фонду гарантування вкладів, склали 969,6 млн грн.
Фото: slovoidilo.ua

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Найбільше коштів надійшло від реалізації майна — 806,4 млн грн, зокрема:

  • 719,1 млн грн з яких отримано від продажу активів АТ «МР Банк»,
  • 52,7 млн грн — АТ «Промінвестбанк»,
  • 14,3 млн грн — АТ «Банк Січ»,
  • 11,2 млн грн — АТ «Мегабанк»,
  • 7,8 млн грн — ПАТ «Златобанк».

Ще 104,2 млн грн банки отримали від погашення кредитів, 32,3 млн грн — від оренди майна, 13,2 — від погашення цінних паперів, 13,4 млн грн — з інших джерел надходження (коррахунки, виконавчі провадження тощо).

Загалом за січень-травень 2023 року сума надходження коштів до банків в управлінні Фонду склала 3 241,8 млн грн, в т. ч.:

  • 2 558,2 млн грн — від реалізації майна,
  • 354,4 млн грн — від погашення кредитів,
  • 65,6 млн грн — від оренди майна,
  • 36,7 млн грн — від погашення цінних паперів,
  • 227,0 млн грн — інші джерела (коррахунки, виконавчі провадження тощо).

Куди спрямовуються кошти

Кошти, що надходять від управління та реалізації активів (майна) неплатоспроможних банків в управлінні Фонду, спрямовуються на задоволення вимог їх кредиторів у черговості, визначеній статтею 52 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб».

🕵️ Ми створили невеличке опитування, щоб дізнатись більше про наших читачів.

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Джерело: Мінфін
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