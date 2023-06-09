У травні надходження коштів до банків в управлінні Фонду гарантування склали 969,6 мільйона

Протягом травня 2023 року надходження коштів до банків під управлінням Фонду гарантування вкладів, склали 969,6 млн грн. Про це повідомляє пресслужба ФГВФО.

►Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Найбільше коштів надійшло від реалізації майна — 806,4 млн грн, зокрема:

719,1 млн грн з яких отримано від продажу активів АТ «МР Банк»,

52,7 млн грн — АТ «Промінвестбанк»,

14,3 млн грн — АТ «Банк Січ»,

11,2 млн грн — АТ «Мегабанк»,

7,8 млн грн — ПАТ «Златобанк».

Ще 104,2 млн грн банки отримали від погашення кредитів, 32,3 млн грн — від оренди майна, 13,2 — від погашення цінних паперів, 13,4 млн грн — з інших джерел надходження (коррахунки, виконавчі провадження тощо).

Загалом за січень-травень 2023 року сума надходження коштів до банків в управлінні Фонду склала 3 241,8 млн грн, в т. ч. :

2 558,2 млн грн — від реалізації майна,

354,4 млн грн — від погашення кредитів,

65,6 млн грн — від оренди майна,

36,7 млн грн — від погашення цінних паперів,

227,0 млн грн — інші джерела (коррахунки, виконавчі провадження тощо).

Куди спрямовуються кошти

Кошти, що надходять від управління та реалізації активів (майна) неплатоспроможних банків в управлінні Фонду, спрямовуються на задоволення вимог їх кредиторів у черговості, визначеній статтею 52 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб».