Протягом травня 2023 року надходження коштів до банків під управлінням Фонду гарантування вкладів, склали 969,6 млн грн. Про це повідомляє пресслужба ФГВФО.
У травні надходження коштів до банків в управлінні Фонду гарантування склали 969,6 мільйона
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Найбільше коштів надійшло від реалізації майна — 806,4 млн грн, зокрема:
- 719,1 млн грн з яких отримано від продажу активів АТ «МР Банк»,
- 52,7 млн грн — АТ «Промінвестбанк»,
- 14,3 млн грн — АТ «Банк Січ»,
- 11,2 млн грн — АТ «Мегабанк»,
- 7,8 млн грн — ПАТ «Златобанк».
Ще 104,2 млн грн банки отримали від погашення кредитів, 32,3 млн грн — від оренди майна, 13,2 — від погашення цінних паперів, 13,4 млн грн — з інших джерел надходження (коррахунки, виконавчі провадження тощо).
Загалом за січень-травень 2023 року сума надходження коштів до банків в управлінні Фонду склала 3 241,8 млн грн,
- 2 558,2 млн грн — від реалізації майна,
- 354,4 млн грн — від погашення кредитів,
- 65,6 млн грн — від оренди майна,
- 36,7 млн грн — від погашення цінних паперів,
- 227,0 млн грн — інші джерела (коррахунки, виконавчі провадження тощо).
Куди спрямовуються кошти
Кошти, що надходять від управління та реалізації активів (майна) неплатоспроможних банків в управлінні Фонду, спрямовуються на задоволення вимог їх кредиторів у черговості, визначеній статтею 52 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб».
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