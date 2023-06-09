Аналітик RoboForex: міжнародні резерви України досягли рекордної позначки з 2011 року

Валові міжнародні резерви України на початок поточного місяця становили 37,31 млрд доларів США (відносне зростання до березня — 3,78%). У квітні економіка функціонувала без масштабних відключень електроенергії, і Україна навіть частково відновила експорт електроенергії, проте цього недостатньо для початку зростання.

Проте вже лунають прогнози, що влітку відключення світла повернуться, оскільки блоки АЕС буде зупинено для планового ремонту. Руйнування Каховської ГЕС може призвести до необхідності імпорту електроенергії. Суттєвий вплив на зростання міжнародних резервів нашої країни вплинуло на зниження обсягів продажу НБУ іноземних валют на міжбанку, у тому числі для забезпечення оборонних потреб та платежів українців за кордоном. У той же час стійкі надходження міжнародної допомоги дозволяють і надалі утримувати фінансові резерви на достатньому рівні, незважаючи на бойові дії, що продовжуються. Поточне зміцнення гривні щодо інших іноземних валют — цілком заслуга НБУ та міжнародних партнерів. Про це повідомляє Андрій Гойлов, аналітик RoboForex.

Нижче на діаграмі показано зміни цього показника за останні 13 місяців.

Валові міжнародні резерви України 01.06.2022−01.06.2023 (млрд доларів США). Джерело: НБУ

На рахунки Кабміну надійшло 3,94 млрд доларів США від МВФ, США та ЄС. На погашення зовнішнього боргу (у тому числі перед МВФ) було спрямовано 195,5 млн доларів.У травні цього року негативне сальдо активних операцій Нацбанку (різниця між обсягами купівлі та продажу валют) на міжбанку становило 1,93 млрд доларів США.

«Чисті» міжнародні резерви України 01.06.2022−01.06.2023 (млрд доларів США). Джерело: НБУ

«Чисті» міжнародні резерви досягли позначки 25,39 млрд доларів — збільшення на 6,41%. Накопичений обсяг забезпечить фінансування 4,9 місяців запланованого імпорту, що є достатньо для виконання зобов'язань України, а також проведення поточних операцій уряду та Національного банку. За збереження обсягів щомісячної допомоги міжнародних партнерів на рівні 4,00 млрд доларів США курс гривні буде стабільним і навіть можлива її плавна ревальвація.

На готівковому валютному ринку гривня до долара США закріпилася під рівнем 37,20, а євро досяг позначки 40,80. Проблеми з експортом сільгосппродукції лише посилюють ситуацію, оскільки знижується виторг у іноземних валютах. До того ж, не до кінця зрозумілі всі наслідки від затоплення територій після знищення Каховської ГЕС.