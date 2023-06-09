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9 червня 2023, 14:02 Читать на русском

В Україні розширили програму обміну ламп розжарювання на енергоощадні

Відсьогодні, 9 червня, стартує перша фаза другої хвилі обміну ламп розжарювання для юридичних осіб. Про це повідомляє пресслужба Укрпошти.

Відсьогодні, 9 червня, стартує перша фаза другої хвилі обміну ламп розжарювання для юридичних осіб.
Фото: freepik.com

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«Відтепер у межах програми уряду обміняти старі лампи на світлодіодні можуть не тільки мешканці нашої країни, а й дитячі садки, школи, профтехучилища, ВУЗи, спортивні і музичні школи, автошколи та будь-які інші заклади освіти. Також обміняти лампи зможуть будь-які поліклініки й лікарні, стоматологічні клініки, лабораторії та інші медичні заклади», — йдеться у повідомленні.

Отже, відсьогодні вищезгадані заклади мають право обміняти:

  • по 3 лампи на 10 кв. м. в аудиторіях, учительських, палатах, процедурних кімнатах;
  • по 2 лампи на 10 кв. м. для місць загального користування.

Для того, щоб здійснити обмін старих ламп розжарювання на LED-лампи, необхідно відправити запит на потребу отримання LED ламп через портал «Дія», а також:

  • авторизуватися на порталі «Дія» за допомогою КЕП юридичної особи;
  • перевірити інформацію щодо підприємства;
  • перейти у розділ — Послуги та вибрати Обмін лампочок та почати заповнення запиту на потребу;
  • вказати площу в калькуляторі, щоб побачити ліміт і в рамках ліміту вибрати кількість і типи ламп;
  • поставити відмітку про згоду здачі такої самої кількості ламп розжарювання;
  • вказати місцезнаходження організації;
  • перевірити та підтвердити дані, щодо сформованого запиту;
  • підписати запит на потребу КЕПом юридичної особи.

Після подання заявки, представники Укрпошти зв’яжуться за вказаним номером телефону протягом тижня та нададуть інструкції для отримання енергоощадних ламп.

У компанії додали, що отримувачі світлодіодних ламп будуть зобов'язані передати відповідну кількість ламп розжарювання до органів місцевого самоврядування з метою їх подальшої утилізації.

Нагадаємо

З 1 травня програма обміну старих жарівок на енергоощадні лампи доступна тільки в центральних відділеннях Укрпошти у 23 населених пунктах країни.

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Джерело: Мінфін
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