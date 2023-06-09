S&P 500 повернувся на траєкторію бичачого ринку, нафта знижується другий тиждень поспіль: що потрібно знати вранці

Фондові індекси США зросли у четвер

S&P 500 додав 0,6%, високотехнологічний Nasdaq — 1%, а індекс Dow Jones — 0,5%.

Настрої на ринку США підтримали нові дані щодо американського ринку праці.

За даними Міністерства праці США, заявки на допомогу з безробіття зросли до 261 тис. за тиждень, що є найвищим значенням із жовтня 2021 року. Своєю чергою аналітики очікували, що кількість заявок на допомогу по безробіттю сягне 235 тис.

Дані ринку праці вказують на ознаки охолодження американської економіки і дають Федеральній резервній системі США можливість зробити паузу в подальшому підвищенні відсоткових ставок, вважають експерти.

Наступне засідання Комітету ФРС з грошово-кредитної політики пройде з 13 по 14 червня. За даними CME FedWatch, ринки з ймовірністю 81% очікують, що наступного тижня американський регулятор не в черговий раз підвищуватиме ставки.

Ринки Азії в основному зростають

Широкий індекс акцій Азії (за винятком Японії) MSCI AC Asia ex Japan Index виріс сьогодні на 0,5%, японський Nikkei додав 1,9%, південнокорейський Kospi подорожчав приблизно на 1%, гонконзький Hang Seng збільшився на 0,3%, а сінгапурський STI та китайський Shanghai Composite практично не змінилися.

Все через зростаючі очікування щодо того, що Федеральна резервна система зробить паузу у підвищенні відсоткових ставок наступного тижня.

S&P 500 виходить на новий бичачий ринок

Широкий індекс американських акцій зріс більш ніж на 20% порівняно зі своїм останнім мінімумом, досягнутим 12 жовтня минулого року.

Зростання індексу на 20% від останнього мінімуму є технічним визначенням початку бичачого ринку, зауважує Seeking Alpha.

З початку року індекс S&P 500 зріс приблизно на 11% завдяки останнім економічним даним, які показали наслідки тривалого циклу підвищення процентних ставок у США: виробнича та промислова активність у країні знижується, на стійкому ринку праці почали з'являтися тріщини, а інфляція поступово сповільнюється після досягнення піка минулого літа.

Підтримку зростання індексу також надало ралі в акціях технологічних компаній США та зростаючі очікування щодо закінчення циклу зростання відсоткових ставок у країні.

Нафта готується до зниження другого тижня поспіль

З початку тижня ф'ючерси на Brent знизилися на 1% до 75,58 дол. за барель, а контракти на WTI впали на 1% до 70,91 дол. Минулого тижня обидва ці показники знижувалися приблизно на 1,3%.

Нафта дешевшає другий тиждень поспіль, оскільки побоювання щодо майбутнього попиту на енергоресурси повернулися на перший план, звівши нанівець нещодавнє зростання нафтових цін, викликане планами Саудівської Аравії скоротити нафтовидобуток.

Тим часом запаси сирої нафти в Китаї в травні досягли дворічного максимуму, оскільки попит не виправдав очікувань на тлі повільнішого відновлення другої за величиною економіки світу, зауважує Bloomberg.