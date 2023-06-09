Минулої доби українські захисники ліквідували ще 1010 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 213 770 військових убитими. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
1010 російських окупантів, 10 танків та 13 БПЛА. Втрати ворога за 8 червня
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Втрати ворога
- особового складу — близько 213770 (+1010) осіб ліквідовано,
- танків — 3901 (+10) од,
- бойових броньованих машин — 7600 (+24) од,
- артилерійських систем — 3702 (+34) од,
- РСЗВ — 599 (+4) од,
- засоби ППО — 359 (+4) од,
- літаків — 314 (+0) од,
- гелікоптерів — 299 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 3247 (+13),
- крилаті ракети — 1171 (+0),
- кораблі/катери — 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 6410 (+26) од,
- спеціальна техніка — 502 (+2).
Джерело: Мінфін
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