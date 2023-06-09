Валютний прогноз: у ЄС за підсумками І кварталу 2023 року зафіксовано рецесію

Різке зростання цін на енергоносії все ж таки призвело до рецесії в ЄС. За підсумками І кварталу 2023 року в країнах Євросоюзу було зафіксовано спад на рівні 0,1%. Збитки від енергокризи виявилися значно меншими, ніж від пандемії коронавірусу. У зв'язку з цим залишається відкритим питання щодо подальших дій ЄЦБ. Подальше підвищення облікової ставки може суттєво прискорити темпи економічного спаду. З іншого боку, інфляція в ЄС залишається на досить високих позначках. Все це створює умови для розвитку стагфляції та цінового зростання на фоні зниження обсягів виробництва. Про це повідомляє Андрій Гойлов, аналітик RoboForex .

Графік валютної пари EURUSD, D1.

У парі EURUSD було сформовано опір на 1,0833. Підтримка поки що не виявилася і долар може зміцнитися до рівня 1,0655. При цьому для подальшого зростання EUR котирування мають повернутися за позначку 1,0762.

Графік валютної пари USDCHF, D1.

У валютній парі USDCHF рівень опору тепер змістився на 0,9062, а підтримка утворилася на позначці 0,8942. У разі закріплення ціни вище 0,8988 долар зможе піднятися до рівня 0,9175. В іншому випадку він може послабитись до 0,8869.

Графік валютної пари AUDUSD, D1.

У валютній парі AUDUSD спротив сформований на позначці 0,6686, а рівень підтримки утворився на 0,6458. Не виключено, що долар США ослабне до 0,6835. Сигналом цього може стати закріплення котирувань над рівнем 0,6686.

Графік валютної пари USDJPY, D1.

У валютній парі USDJPY позначився рівень підтримки — 138,24, а опір — на 140,74. На даний момент USD прагне досягти рекордних позначок з початку цього року. Для цього йому необхідно закріпитися над рівнем 138,76.

Графік валютної пари GBPUSD, D1.

У валютній парі GBPUSD сформувався опір 1,2541. При закріпленні нижче за рівень 1,2392 фунт може послабити до позначки 1,2255.

Графік валютної пари NZDUSD, D1.

У валютній парі NZDUSD було створено рівень підтримки — 0,6031. Опір у своїй перебуває на 0,6105. У поточній ситуації долар США може послабитись до 0,6183.

Графік валютної пари USDCAD, D1.

У валютній парі USDCAD виявився рівень підтримки — 1,3358. Опір тепер знаходиться на позначці 1,3647. Якщо рівень опору буде пробити, USD зміцниться до 1,3805.