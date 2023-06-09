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9 червня 2023, 9:00 Читать на русском

Валютний прогноз: у ЄС за підсумками І кварталу 2023 року зафіксовано рецесію

Різке зростання цін на енергоносії все ж таки призвело до рецесії в ЄС. За підсумками І кварталу 2023 року в країнах Євросоюзу було зафіксовано спад на рівні 0,1%. Збитки від енергокризи виявилися значно меншими, ніж від пандемії коронавірусу. У зв'язку з цим залишається відкритим питання щодо подальших дій ЄЦБ. Подальше підвищення облікової ставки може суттєво прискорити темпи економічного спаду. З іншого боку, інфляція в ЄС залишається на досить високих позначках. Все це створює умови для розвитку стагфляції та цінового зростання на фоні зниження обсягів виробництва. Про це повідомляє Андрій Гойлов, аналітик RoboForex.

Графік валютної пари EURUSD, D1.

У парі EURUSD було сформовано опір на 1,0833. Підтримка поки що не виявилася і долар може зміцнитися до рівня 1,0655. При цьому для подальшого зростання EUR котирування мають повернутися за позначку 1,0762.

Графік валютної пари USDCHF, D1.

У валютній парі USDCHF рівень опору тепер змістився на 0,9062, а підтримка утворилася на позначці 0,8942. У разі закріплення ціни вище 0,8988 долар зможе піднятися до рівня 0,9175. В іншому випадку він може послабитись до 0,8869.

Графік валютної пари AUDUSD, D1.

У валютній парі AUDUSD спротив сформований на позначці 0,6686, а рівень підтримки утворився на 0,6458. Не виключено, що долар США ослабне до 0,6835. Сигналом цього може стати закріплення котирувань над рівнем 0,6686.

Графік валютної пари USDJPY, D1.

У валютній парі USDJPY позначився рівень підтримки — 138,24, а опір — на 140,74. На даний момент USD прагне досягти рекордних позначок з початку цього року. Для цього йому необхідно закріпитися над рівнем 138,76.

Графік валютної пари GBPUSD, D1.

У валютній парі GBPUSD сформувався опір 1,2541. При закріпленні нижче за рівень 1,2392 фунт може послабити до позначки 1,2255.

Графік валютної пари NZDUSD, D1.

У валютній парі NZDUSD було створено рівень підтримки — 0,6031. Опір у своїй перебуває на 0,6105. У поточній ситуації долар США може послабитись до 0,6183.

Графік валютної пари USDCAD, D1.

У валютній парі USDCAD виявився рівень підтримки — 1,3358. Опір тепер знаходиться на позначці 1,3647. Якщо рівень опору буде пробити, USD зміцниться до 1,3805.

Джерело: Мінфін
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