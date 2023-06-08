Фандрейзингова платформа UNITED24 запустила збір «Допоможемо рятувальникам» на подолання наслідків підриву Каховської ГЕС. Про це повідомляє пресслужба платформи у телеграм-каналі.
United24 запустила збір на подолання наслідків підриву Каховської ГЕС
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Зазначається, що на зібрані кошти придбають човни, мотопомпи, ліхтарі, гідрокостюми, рятувальну техніку для екстрених служб України.
Зробити донат можна за посиланням.
Також в UNITED24 повідомили, що бізнес почав спрямовувати кошти на подолання наслідків підриву Каховської ГЕС.
Зокрема, компанія Dragon Capital спрямувала 10 млн грн, аптечний холдинг «АТЦ» — 2,85 млн грн, мережа «Варус» — 2 млн грн.
Джерело: Мінфін
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