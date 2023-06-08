United24 запустила збір на подолання наслідків підриву Каховської ГЕС

Фандрейзингова платформа UNITED24 запустила збір « Допоможемо рятувальникам » на подолання наслідків підриву Каховської ГЕС. Про це повідомляє пресслужба платформи у телеграм-каналі.

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Зазначається, що на зібрані кошти придбають човни, мотопомпи, ліхтарі, гідрокостюми, рятувальну техніку для екстрених служб України.



Зробити донат можна за посиланням.

Також в UNITED24 повідомили, що бізнес почав спрямовувати кошти на подолання наслідків підриву Каховської ГЕС.

Зокрема, компанія Dragon Capital спрямувала 10 млн грн, аптечний холдинг «АТЦ» — 2,85 млн грн, мережа «Варус» — 2 млн грн.