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8 червня 2023, 15:08 Читать на русском

Понад 20 українських ІТ-компаній відкрили офіси в Польщі через війну

Після 24 лютого 2022 року щонайменше 20 ІТ-компаній з українським корінням розпочали роботу в Польщі. Про це повідомляє DOU.eu.

Після 24 лютого 2022 року щонайменше 20 ІТ-компаній з українським корінням розпочали роботу в Польщі.
Фото: pixabay.com

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Наразі у цих компаніях працює 870 спеціалістів в Польщі і понад 15 000 глобально.

Серед найбільших українських ІТ-компаній компаній, які відкрили офіси в Польщі:

  • Plarium,
  • Valtech,
  • Forte Group,
  • Dev.Pro.

Варто зазначити, що в аналітиці не враховані компанії, які вийшли на польський ринок до 24 лютого 2022 року.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що українські IT-компанії залучили близько $1 млрд венчурних інвестицій 2022 року, переважно це були інвестиції іноземних компаній, тоді як активність більшості українських компаній з інших секторів, які інвестували в розвиток IT до війни, впала до нуля.

🕵️ Ми створили невеличке опитування, щоб дізнатись більше про наших читачів.

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🤗 Будемо вдячні, якщо ви знайдете хвилинку, щоб відповісти на наші запитання.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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kadaad1988
kadaad1988
8 червня 2023, 15:16
#
Там они и останутся.
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