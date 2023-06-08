Понад 20 українських ІТ-компаній відкрили офіси в Польщі через війну

Після 24 лютого 2022 року щонайменше 20 ІТ-компаній з українським корінням розпочали роботу в Польщі. Про це повідомляє DOU.eu.

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Наразі у цих компаніях працює 870 спеціалістів в Польщі і понад 15 000 глобально.

Серед найбільших українських ІТ-компаній компаній, які відкрили офіси в Польщі:

Plarium,

Valtech,

Forte Group,

Dev.Pro.

Варто зазначити, що в аналітиці не враховані компанії, які вийшли на польський ринок до 24 лютого 2022 року.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що українські IT-компанії залучили близько $1 млрд венчурних інвестицій 2022 року, переважно це були інвестиції іноземних компаній, тоді як активність більшості українських компаній з інших секторів, які інвестували в розвиток IT до війни, впала до нуля.