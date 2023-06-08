В Україні вперше зареєстрували кредитні ноти

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку 7 червня зареєструвала кредитні ноти серії А товариства з обмеженою відповідальністю «Маркет консалт плюс». Про це йдеться на сайті НКЦПФР.

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Що відомо про кредитну ноту

Такий різновид цінних паперів реєструється регулятором вперше у відповідь на звернення емітента. Реєстрація випуску кредитних нот відбулася в рамках проведення пілотного проєкту.

«Кредитна нота — це емісійний деривативний цінний папір, який пов'язаний з настанням події, пов'язаної з платоспроможністю третьої особи, зазначеної у рішенні про емісію кредитних нот… Сподіваємося, що перший досвід буде успішним і результати сприятимуть популяризації кредитних нот для залучення необхідних ресурсів», — розповів голова НКЦПФР Руслан Магомедов.

Регулятор зареєстрував випуск, до якого входять 334 тис. іменних відсоткових звичайних (незабезпечених) кредитних нот на загальну суму 334 млн грн, номінальною вартістю однієї кредитної ноти в 1 тис. грн.

Відсоткова ставка передбачена у розмірі 5% річних, термін обігу — 5 років. Подія, пов'язана з третьою особою — банкрутство такої третьої особи.

Кредитна нота зобов'язує емітента здійснювати виплату відсоткових доходів її власнику у встановлених розмірах та строках.

Погашення відбувається шляхом сплати емітентом власнику номінальної вартості кредитної ноти за умови, що не сталася подія, пов'язана з платоспроможністю третьої особи, яку вказано у рішенні про емісію кредитних нот.

У разі настання такої події власник кредитної ноти втрачає право на отримання відсоткових доходів, а емітент цінного паперу зобов'язаний викупити кредитну ноту за раніше затвердженою ціною.