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8 червня 2023, 10:15 Читать на русском

Фондові індекси знижуються через розпродаж в IT-секторі США та стадія боргової кризи: що потрібно знати вранці

Головні новини іноземних ринків до цього ранку

Головні новини іноземних ринків до цього ранкуУ середу американські індекси торгувалися різноспрямованоS&P 500 втратив 0,4%, високотехнологічний Nasdaq зменшився на 1,3%, а індекс Dow Jones зріс на 0,3%.
Фото: forbes.ua

У середу американські індекси торгувалися різноспрямовано

S&P 500 втратив 0,4%, високотехнологічний Nasdaq зменшився на 1,3%, а індекс Dow Jones зріс на 0,3%.

Учора S&P 500 і Nasdaq закрилися в мінусі, оскільки інвестори почали фіксувати прибуток в акціях найбільших технологічних компаній США після їхнього багатомісячного зростання, зауважує Seeking Alpha.

Крім цього, ринки зберігають обережний настрій напередодні ключових економічних подій наступного тижня — звіту про споживчу інфляцію в США та засідання комітету Федеральної резервної системи з грошово-кредитної політики.

Ринки Азії знижуються

Широкий індекс акцій Азії (за винятком Японії) MSCI AC Asia ex Japan Index втратив сьогодні приблизно 0,5%, японський Nikkei подешевшав на 1,1%, південнокорейський Kospi впав на 0,7%, сінгапурський STI скоротився на 0,2%, а китайський Shanghai Composite та гонконгський Hang Seng знизилися на 0,1% та 1,1% відповідно.

На настрої інвесторів у регіоні вплинув вчорашній розпродаж акцій американських IT-компаній, а також останні економічні дані, опубліковані протягом тижня.

ВВП Японії різко зріс у першому кварталі 2023 року

За попередніми даними Інституту економічних та соціальних досліджень уряду Японії (ESRI), у першому кварталі цього року японська економіка зросла на 2,7% у річному обчисленні.

Опитані Reuters економісти очікували на зростання ВВП Японії в цьому періоді на рівні 1,9%.

Аналітики пов'язують таке збільшення ВВП зі зростанням виробничої активності в Японії, яке збільшилося вперше з жовтня 2022 року, а також зростанням капітальних витрат усередині країни.

При цьому, на думку економістів, стійкість, що спостерігається в японській економіці на початку цього року, може бути недовгою, оскільки глобальна економіка готується до подальшого уповільнення внаслідок різкого підвищення процентних ставок центральними банками багатьох країн.

США перебувають у стадії боргової кризи

Так вважає відомий інвестор, засновник найбільшого у світі хедж-фонду — Bridgewater Associates — Рей Даліо.

Він звертає увагу на те, що зараз у США спостерігається висока інфляція поряд із високими реальними відсотковими ставками. При таких параметрах настає боргова криза: коли ви робите занадто багато боргу і відчуваєте брак покупців.

Даліо попереджає, що хоча процентні ставки в США не піднімуться набагато вище за поточний рівень, економіка країни, ймовірно, погіршиться в майбутньому. І це може викликати більше внутрішніх чвар, якщо в США збережеться політична роздробленість.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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engine
engine
8 червня 2023, 10:29
#
Еще немножечко ставочку ФРС поднимем…
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