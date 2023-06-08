Eni обговорює придбання Neptune Energy

Компанія Eni у закритому режимі обговорює покупку фірми Neptune Energies, яка займається видобутком нафти та газу. Вартість придбання може сягнути $5−6 мільярдів. Раніше Eni вже намагалася купити цю компанію, яка підтримується приватним капіталом, але пропонувала меншу суму, нагадує компанія Cauvo Capital .

Сьогодні Eni працює на території 62 держав, а чисельність її персоналу сягає 32 тисяч. Ця компанія розвідує, розробляє та видобуває «чорне золото» та природний газ. Крім того, вона займається переробкою, маркетингом, транспортом, а також торгівлею сировинними товарами та відновлюваними енергетичними джерелами.

Укладання угоди залишається під питанням

Згідно з наявними даними, переговорний процес цієї угоди стартував в останні місяці 2022-го. Протягом декількох останніх тижнів він проводиться ексклюзивно. Така ситуація може свідчити про позитивні зрушення, але поки що немає жодних гарантій, що сторони зможуть дійти єдиної думки. Покупець згоден підвищити ціну, але вона все одно перебуває у досить широких межах.

Ця компанія знаходиться у власності CIC, CVC Capital Partners та The Carlyle Group. Вона працює у низці держав європейського, африканського та азіатського регіонів. За січень-березень 2023 року Neptune Energies наростила добові виробничі обсяги до 142 тис. барелів в еквіваленті нафти. Із цього обсягу 75% складає природний газ, передають на cauvocapital.com відгуки.

За матеріалами Cauvo Capital