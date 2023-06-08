Минулої доби українські захисники ліквідували ще 730 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 212 760 військових убитими. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
730 російських окупантів, 18 танків та 15 БПЛА. Втрати ворога за 7 червня
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Втрати ворога
- особового складу — близько 212760 (+730) осіб ліквідовано,
- танків — 3891 (+18) од,
- бойових броньованих машин — 7576 (+16) од,
- артилерійських систем — 3668 (+28) од,
- РСЗВ — 595 (+1) од,
- засоби ППО — 355 (+3) од,
- літаків — 314 (+0) од,
- гелікоптерів — 299 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 3234 (+15),
- крилаті ракети — 1171 (+0),
- кораблі /катери — 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 6384 (+35) од,
- спеціальна техніка — 500 (+8).
Джерело: Мінфін
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