8 червня європейська валюта подорожчала на 13 копійок. НБУ встановив офіційний курс на рівні 39,18 гривні за євро. Відносно долара національна валюта залишається на тому ж рівні. Про це свідчать дані НБУ.
Євро подорожчало на 13 копійок. Офіційний курс валют
► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини
Валютний ринок
7 червня НБУ встановив офіційний курс на рівні 39,05 гривні за євро.
До закриття міжбанку курс долара не змінився у купівлі та продажу. Євро подорожчало на 22 копійки у купівлі та продажу.
«Мінфін Валюта» — безкоштовний мобільний застосунок, в якому доступна вся необхідна інформація — від курсів валют усіх українських банків до розташування пунктів обміну: Google Play або AppStore.
🕵️ Ми створили невелике опитування, щоб дізнатися більше про наших читачів.
💛💙 Ваші відповіді допоможуть нам стати кращими, приділяти більше уваги темам, які вам цікаві.
🤗 Будемо вдячні, якщо ви знайдете хвилинку, щоб відповісти на наші запитання.
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
Коментарі