Переселенців на час війни можуть забезпечити майже безоплатним житлом

Парламентський комітет із прав людини рекомендує Верховній Раді прийняти за основу законопроєкт № 9310 про забезпечення внутрішньо переміщених осіб житлом для тимчасового проживання. Про це повідомляє сайт парламенту.

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Деталі

Законопроєкт передбачає, що в період дії воєнного стану певні категорії внутрішньо переміщених осіб отримають право на безоплатне тимчасове проживання у державному житловому фонді.

Таке право надаватиметься на весь період війни, без обмеження строків.

Умови для надання такого житла вбачаються дві:

Кабінет міністрів ще має визначити, які саме категорії ВПО отримають це право.

Право на проживання у такому житлі буде надаватися за умови повної оплати вартості комунальних послуг.

Згідно з положеннями законопроєкту, фонд житла, призначеного для тимчасового проживання переміщених осіб, формуватимуть органи місцевого самоврядування.

Фонди житла формуються, зокрема, шляхом викупу (придбання), оренди, будівництва житла, реконструкції будинків і гуртожитків, переобладнання нежитлових приміщень у житлові, передання житла в комунальну або державну власність, капітального ремонту об'єктів житлового фонду.