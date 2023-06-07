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7 червня 2023, 16:32 Читать на русском

На урядовій нараді обговорили створення повноцінного фондового ринку — Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на нараді з представниками Мінекономіки та Нацкомісії з цінних паперів і фондового ринку обговорив питання створення в Україні повноцінного фондового ринку. Про це глава уряду написав у Telegram.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на нараді з представниками Мінекономіки та Нацкомісії з цінних паперів і фондового ринку обговорив питання створення в Україні повноцінного фондового ринку.
Фото: t.me/Denys_Smyhal

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«Працюємо також над впровадженням обов'язкової накопичувальної пенсії. Невід'ємною складовою цієї реформи є створення в Україні повноцінного ринку капіталу», — зазначив Шмигаль.

За його словами, вже є підписаний меморандум з Американською торговою палатою та USAID. Необхідно переходити до практичних кроків — створення інфраструктури фондового ринку.

«Залучення до цього проєкту міжнародних партнерів допоможе впровадити найкращий досвід і практики» — заявив прем'єр-міністр.

Він також підкреслив, що війна не повинна ставати на заваді розвитку та інноваціям.

Фондовий ринок (ринок цінних паперів) — частина ринку капіталів, де здійснюються емісія, купівля і продаж цінних паперів. На переконання експертів, це — один з найпростіших механізмів залучення внутрішніх і зовнішніх інвестицій в реальний сектор економіки.

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Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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0
Artem Durnev
Artem Durnev
7 червня 2023, 16:38
#
Скільки вже було цих нарад і меморандумів, а віз і нині там.
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