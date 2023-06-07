Прогноз Світового банку та боротьба SEC із криптовалютними біржами: що потрібно знати вранці

Фондові індекси США переважно зросли у вівторок

S&P 500 додав приблизно 0,2%, високотехнологічний Nasdaq — 0,4%, а індекс Dow Jones практично не змінився.

У лідерах зростання у складі S&P 500 учора був фінансовий сектор завдяки ралі в акціях регіональних банків.

Учора індекс регіональних банків США — KBW Regional Banking — зріс більш ніж на 5%, тоді як акції Comerica Incorporated та Zions Bancorporation опинилися у лідерах зростання у складі S&P 500 у вівторок, додавши 7,2% та 5% відповідно.

Ринки Азіатсько-Тихоокеанського регіону торгуються різноспрямовано

Широкий індекс акцій Азії (за винятком Японії) MSCI AC Asia ex Japan Index зріс на 0,6%, південнокорейський Kospi додав 0,3%, гонконгський Hang Seng зріс на 1,3%, китайський Shanghai Composite збільшився на 0,4%, а японський Nikkei та сінгапурський STI знизилися на 1,2% та 0,3% відповідно.

Інвестори в Азії зберігають обережний настрій напередодні виходу економічних даних Китаю за травень та виступи керуючого Резервним банком Австралії Філіпа Лоу після того, як центральний банк країни підвищив процентні ставки до найвищого рівня за 11 років.

Експорт та імпорт Китаю знизилися у травні

За даними Головного митного управління КНР, минулого місяця китайський експорт скоротився на 7,5% у річному обчисленні, а імпорт знизився на 4,5%.

Тим часом опитані Reuters економісти прогнозували, що експорт Китаю скоротиться на 0,4%, а імпорт — на 8,0%.

Тим часом експерти знижують свої оцінки з економіки КНР на частину 2023 року, що залишилася, оскільки виробництво на китайських заводах продовжує сповільнюватися на тлі слабкого світового попиту, що зберігається.

Світовий банк попереджає про різке уповільнення світової економіки

За прогнозами експертів з міжнародної організації, світова економіка за підсумками 2023 року зросте лише на 2,1% після зростання на 3,1% минулого року.

При цьому очікується, що темпи економічного зростання в країнах із розвиненою економікою, включаючи США, становитимуть лише 0,7% — один із найнижчих темпів зростання за останні п'ятдесят років, зауважує Fox News.

У Світовому банку пов'язують різке уповільнення зростання світової економіки з високими процентними ставками, які продовжують зростати, інфляцією, а також наслідками банківської кризи, що зберігаються.

Комісія з цінних паперів та бірж США (SEC) подала до суду на Coinbase

Американський регулятор стверджує, що криптовалютна фірма порушила закон про цінні папери США, не зареєструвавшись у SEC до початку роботи в країні як біржа, брокер і клірингове агентство, йдеться в позовній заяві.

Coinbase — найбільша платформа для торгівлі криптоактивами у США. Станом на 31 березня у компанії зберігалися активи на суму понад $130 млрд.

На тлі судових розглядів за підсумками вчорашніх торгів акції Coinbase впали на понад 12%.

Комісія з цінних паперів та бірж США подала до суду на Coinbase наступного дня після того, як американських регулятор подав позов проти Binance Holdings — найбільшої у світі криптовалютної біржі. У цьому позові затверджувалися аналогічні порушення з боку Binance.