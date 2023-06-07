Минулої доби українські захисники ліквідували ще 880 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 212 030 військових убитими. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
880 російських окупантів, 13 танків та 1 літак. Втрати ворога за 6 червня
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Втрати ворога
- особового складу — близько/ about 212 030 (+880) осіб ліквідовано,
- танків — 3873 (+13) од,
- бойових броньованих машин — 7560 (+17) од,
- артилерійських систем — 3640 (+37) од,
- РСЗВ — 594 (+4) од,
- засоби ППО — 352 (+1) од,
- літаків — 314 (+1) од,
- гелікоптерів — 299 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 3219 (+7),
- крилаті ракети — 1171 (+0),
- кораблі /катери — 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 6349 (+17) од,
- спеціальна техніка / special equipment — 492 (+3).
Джерело: Мінфін
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