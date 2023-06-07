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7 червня 2023, 10:20 Читать на русском

Як бізнес допомагає Україні перемогти у війні. Кейс компанії «Таліон Плюс»

Жорстока війна, яку розв‘язала росія, змінила пріоритети більшості українських компаній. Сьогодні це не тільки прибуток. Підприємці активно допомагають армії та співгромадянам.

Згідно з даними «Дослідження стану бізнесу в Україні» на сайті «Дія.Бізнес», майже 90% підприємств допомагає ЗСУ або займається волонтерською допомогою. Кожен по-своєму: донатами на дрони, автомобілі, бронежилети, харчі, пальне та інші речі, необхідні військовим чи українцям, що постраждали від російської агресії. Або, наприклад, як факторингова компанія «Таліон Плюс», яка сконцентрована на допомозі військовим і найвразливішій категорії — дітям.

Зокрема, компанія з 2021 року підтримує оперативне командування «Північ», забезпечуючи військових офісною технікою, системами відеонагляду та закриваючи нагальні потреби військових. За що неодноразово отримувала офіційні подяки від бійців.

Також із 2019 року компанія надає допомогу Центрам соціально-психологічної реабілітації дітей (м.Чернігів та смт Хмельниця, Чернігівського району). Їм передано розвиваючі іграшки, канцелярію, килими у спальні та ігрові кімнати, дітям підготували подарунки на головні свята: Новий рік та Пасху.

Один із центрів знаходився в окупації та був змушений евакуювати дітей у безпечне місце. Вже цього року, після їх повернення, «Таліон Плюс» забезпечила дітей необхідними предметами побуту, що були втрачені під час бойових дій: машинками для стрижки, вагами, колонками, проєктором тощо.

«На прикладі „Таліон Плюс“ ми хотіли б показати, що українські факторингові компанії вважають соціальну відповідальність однією з важливих вимог ведення бізнесу в Україні, — пояснює директор „Таліон Плюс“ Віталій Патюк. — Наше завдання — не лише створення прибутку, хоча й це, безумовно важливо в умовах воєнного стану, для наповнення державного бюджету, але й обслуговування інтересів суспільства. Тому ми на постійній основі реалізуємо декілька соціальних проєктів».

«Таліон Плюс» — компанія з українським капіталом та проєвропейським напрямом розвитку, один із лідерів факторингової діяльності в Україні. Це вкрай важливий напрям, який забезпечує повноцінне функціонування фінансового ринку України загалом. Факторингові компанії вирішують питання, пов'язані з проблемними боргами, оздоровлюючи тим самим економіку країни, надаючи можливість банкам та іншим фінансовим установам очищати свої активи, вивільняти кошти, які йдуть на формування резервів, та продовжувати кредитувати населення та підприємства. Адже велика дебіторська заборгованість є проблемою для будь-якого бізнесу.

Джерело: Мінфін
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