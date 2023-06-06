Протягом поточного тижня запланований продаж активів 10 банків, що ліквідуються Фондом гарантування вкладів. Початкова ціна реалізації усіх лотів становить 8 542,2 млн грн. Про це йдеться у повідомленні Фонду.
ФГВФО виставив на продаж активи банків-банкрутів на 8,5 мільярда
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Що продаватиме Фонд
Із них на суму 8 119,9 млн грн виставлено на продаж права вимоги за кредитами, і на суму 415,4 млн грн — об'єкти нерухомого майна, земельні ділянки та інші основні засоби.
Крім того, дебіторська заборгованість перед банками виставлена на продаж за 6,9 млн грн, а цінні папери виставлено зі стартовою ціною 1 грн.
Активи яких банків продаватимуть
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Златобанк — початкова вартість виставлених на продаж лотів 4 524,3 млн грн, із них 4 521,7 — права вимоги за кредитами, 2,6 млн грн — дебіторська заборгованість.
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Мегабанк — на загальну суму 1 384,9 млн грн, із них на суму 1 197,6 млн грн виставлено права вимоги за кредитами, 187,3 млн грн — стартова ціна виставленого на продаж нерухомого майна, земельних ділянок, авто та інших основних засобів.
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МР Банк — на загальну суму 1 140,5 млн грн. Із них на суму 1 007,1 млн грн виставлено на продаж права вимоги за кредитами та на суму 133,4 млн грн — нерухоме майно, земельні ділянки, авто та інші основні засоби.
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Банк Січ — на загальну суму 519,1 млн грн, із них на суму 511,3 млн грн виставлено права вимоги за кредитними договорами, і на 7,8 млн грн — нерухоме майно, земельні ділянки, авто та інші основні засоби.
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Місто Банк — зі стартовою ціною 515,1 млн грн на продаж виставлено права вимоги за кредитами.
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Промінвестбанк — на загальну суму 272,2 млн грн. Із них на суму 184,8 млн грн на продаж виставлено права вимоги за кредитами та на суму 83,0 млн грн — нерухоме майно, земельні ділянки, авто та інші основні засоби. Дебіторська заборгованість перед банком торгуватиметься за 4,3 млн грн.
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Банк Аркада — на загальну суму 185,1 млн грн, із них на суму 182,2 млн грн на продаж виставлено права вимоги за кредитами, та на суму 2,9 млн грн — нерухоме майно, земельні ділянки, авто та інші основні засоби.
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Земельний капітал — із початковою ціною 0,6 млн грн на продаж виставлено нерухоме майно, земельні ділянки, авто та інші основні засоби.
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АКБ «Капітал» — зі стартовою ціною 0,5 млн грн на продаж виставлено нерухоме майно банку.
Крім того, цінні папери ПУАТ «Фідобанк» на продаж виставлено за 1 грн.
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