ФГВФО виставив на продаж активи банків-банкрутів на 8,5 мільярда

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Що продаватиме Фонд

Із них на суму 8 119,9 млн грн виставлено на продаж права вимоги за кредитами, і на суму 415,4 млн грн — об'єкти нерухомого майна, земельні ділянки та інші основні засоби.

Крім того, дебіторська заборгованість перед банками виставлена на продаж за 6,9 млн грн, а цінні папери виставлено зі стартовою ціною 1 грн.

Активи яких банків продаватимуть