Новий інвестиційний портфель «Мінфіну»: з якої суми починаємо?

«Мінфін» вирішив спільно з нашими читачами створити два віртуальні інвестиційні портфелі — консервативний та агресивний. Завдяки цьому ми перевіримо, як працюють ці стратегії, та яка виявиться більш ефективною.

Формуючи обидва портфелі, ми радитимемося з читачами: «Мінфін» може пропонувати для придбання акції декількох компаній, розповідатиме про них і виноситиме на голосування — папери якої компанії додати до нашого портфелю.

Інвестиційні ідеї для обох портфелів можна пропонувати і в коментарях до наших статей.

Оскільки портфелі для цього проєкту є віртуальними, ми можемо вільно визначити суму, з якою почнемо торгівлю. Для чистоти експерименту стартова сума для агрессивного і консервативного портфелю буде однаковою, а щодо її розміру — пропонуємо 3 варіанти.

Обирайте, який з варіантів вам ближчий, і саме такий бюджет для портфелів встановить «Мінфін».