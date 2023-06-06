Apple представила гарнітуру змішаної реальності, а Morgan Stanley попереджає про падіння S&P 500: що потрібно знати вранці

Американські акції знизилися у вівторок

S&P 500 втратив 0,2%, високотехнологічний Nasdaq — 0,1%, а індекс Dow Jones знизився на 0,6%.

Тиск на фондові індекси США спричинило падіння акцій Apple (-0,8%). Учора яблучний гігант представив довгоочікувану гарнітуру змішаної реальності під назвою Vision Pro за ціною $3,5 тис.

Висока ціна нового пристрою та дата запуску лише у 2024 році, ймовірно, розчарували інвесторів, вважають експерти.

Ринки Азії демонструють змішану динаміку

Широкий індекс акцій Азії (за винятком Японії) MSCI AC Asia ex Japan Index зріс на 0,1%, японський Nikkei збільшився на 0,7%, південнокорейський Kospi додав 0,5%, гонконгський Hang Seng зріс на 0,5%, китайський Shanghai Composite знизився на 0,4%, а сінгапурський STI практично не змінився.

Акції американських банків падають через можливе посилення вимог до капіталу

Індекс банківського сектора США — S&P Banks — знизився вчора приблизно на 2,2%.

У понеділок знижувалися акції всіх найбільших американських банків: папери Goldman Sachs та Bank of America подешевшали приблизно на 0,6%, акції Morgan Stanley впали на 0,7%, а капіталізація JPMorgan знизилася майже на 1%.

Все через новини про те, що регулюючі органи США розглядають можливість підвищення вимог до капіталу для великих банків приблизно на 20%. Цей захід спрямований на те, щоб зміцнити американську банківську систему після краху кількох регіональних банків цього року, пише The Wall Street Journal.

Morgan Stanley: цього року на нас чекає рецесія корпоративних доходів і акції до неї не готові

На думку аналітиків американського інвестиційного банку, цього року прибуток компаній із США знизиться в середньому на 16%.

Тим часом за даними Factset, прибуток компаній зі списку S&P 500 знижується порівняно з тим самим кварталом минулого року вже два квартали поспіль.

У зв'язку зі скороченням корпоративних прибутків цього року в Morgan Stanley, як і раніше, очікують, що S&P 500 знизиться до кінця 2023 року до 3900 пунктів, що приблизно на 9% нижче за поточні значення індексу.

У цій ситуації зараз аналітики з американського інвестбанку віддають перевагу інвестиціям у традиційні захисні сектори, такі як охорона здоров'я, споживчі товари та комунальні послуги.

Тим часом експерти з Morgan очікують, що у 2024 році доходи американських компаній почнуть різко відновлюватися завдяки пом'якшенню грошово-кредитної політики в країні.