Скільки іноземних компаній покинули росію в травні — KSE

У травні російський ринок повністю покинули 8 міжнародних компаній, серед них — німецька автобудівна фірма Volkswagen, американська компанія Authentic Brands Group, яка володіє мережею спортивних товарів Reebok, німецький виробник шин і автомобільної електроніки Continental та інші. Про це йдеться у новому моніторингу KSE Institute.

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Хто припинив діяльність

Загалом станом на сьогодні 241 (7,4% від загального числа) міжнародна компанія повністю припинила діяльність у росії. Також, 1194 (36,5% від загального числа) іноземних бізнесів згорнули операції та заявили про намір покинути країну.

Водночас 1336 (40,9% від загального числа) компанії з тих, що потрапили до моніторингу KSE Institute, поки що не збираються покидати російський ринок, працюючи без будь-яких змін.

Ще 498 (15,2% від загального числа) іноземні бізнеси призупинили нові інвестиції в росію та продовжують вичікувати.

Крім того, нещодавно команда KSE Institute у рамках масштабного дослідження зібрала і проаналізувала фінансові показники 1360 іноземних компаній, які працювали, працюють або вийшли з російського ринку у 2022 році.

Згідно з отриманих даних міжнародний бізнес, який досі продовжує здійснювати свою діяльність в росії, зміг отримати значно більшу (+12,9%) виручку в 2022 (45,6% від загального обсягу), ніж у 2021 році (32,7% від загального обсягу).

Наприклад, тютюновий гігант Japan Tobacco International збільшив свої доходи більш ніж на $1,5 мільярди. На другому місці — китайський автовиробник Chery Automobile, який скористався тим, що більшість інших світових автогігантів залишили російський ринок, і збільшив свої доходи за минулий рік на $1,3 мільярди.

Водночас бізнеси, які остаточно залишили ринок агресора, заробили менше (-2,6% або 17,1% від загального обсягу), що не дивно, оскільки більшість із них залишили країну ще до кінця року.

У 2021 році вони забезпечували щонайменше 409,5 тис. робочих місць, генерували виручки на $59,8 млрд й сплатили $3,7 млрд податків або 14,8% від загальної суми податків іноземних компаній, що на той час працювали у рф.

Міжнародні компанії, які оголосили про повний вихід з росії, мали 255,1 тис. чол персоналу, $46,4 млрд річного доходу, $17,8 млрд капіталу та $19,3 млрд активів. Іноземні бізнеси, що призупинили свою діяльність на російському ринку, мали 112,8 тис. осіб персоналу, річний дохід у розмірі $36,3 млрд, $40,7 млрд капіталу і $102 млрд активів.