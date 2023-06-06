Минулої доби українські захисники ліквідували ще 800 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 211 150 військових убитими. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
800 російських окупантів, 35 ракет та 1 гелікоптер. Втрати ворога за 5 червня
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Втрати ворога
- особового складу — близько 211 150 (+800) осіб ліквідовано,
- танків — 3860 (+12) од,
- бойових броньованих машин — 7543 (+20) од,
- артилерійських систем — 3603 (+36) од,
- РСЗВ — 590 (+6) од,
- засоби ППО — 351 (+2) од,
- літаків — 313 (+0) од,
- гелікоптерів — 299 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 3212 (+23),
- крилаті ракети — 1171 (+35),
- кораблі /катери — 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 6332 (+20) од,
- спеціальна техніка — 489 (+5).
Джерело: Мінфін
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