США співпрацюють із Конгресом, щоб надати Україні додаткові $37 млн на підтримку кіберзахисту. Про цепише «Бізнес.Цензор» з посиланням на повідомлення Держаного департаменту США.
США нададуть Україні $37 мільйонів на кібербезпеку
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Допомога США
Таким чином, допомога сягне загального обсягу $82 млн з лютого 2022 року та понад $120 млн з 2016 року.
«Ця підтримка допомогла зміцнити спроможність України виявляти, стримувати та реагувати на кіберінциденти та загрози, а також надала підтримку для захисту критично важливих мереж і цифрової інфраструктури», — сказано в повідомленні.
Крім того, в межах українсько-американського Кібердіалогу сторони поділилися своїми поглядами на роль кібербезпеки в довгостроковому цифровому розвитку України, а також обмінялися думками щодо майбутнього співробітництва США та України з кібернетичних питань.
Кібердіалог України та США було розпочато у 2017 році, відтоді відбулись п'ять зустрічей у його форматі.
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