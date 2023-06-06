Отримати кредит для ФОП на розвиток бізнесу у Першому Українському Міжнародному Банку (ПУМБ) стало просто як ніколи.
Онлайн та без відкриття рахунку: швидке погодження кредиту для ФОП у ПУМБ
Відтепер усі фізичні особи-підприємці можуть легко подавати заявки та отримувати рішення за позикою «всеБІЗНЕС» у сумі до 500 тис грн незалежно від наявності відкритого рахунку у банку.
Весь процес подачі повністю дистанційний та не займе більше декількох хвилин. Все, що потрібно зробити підприємцю для отримання рішення про фінансування, — це заповнити коротку анкету на сайті ПУМБ.
Такий підхід став можливим завдяки реалізації автоматизованого процесу збору і обробки даних клієнта, який дозволяє швидко прийняти рішення за заявкою лише за випискою по рахунку з іншої фінустанови.
Після затвердження суми кредиту все, що буде потрібно зробити далі — це відкрити поточний рахунок ФОП у ПУМБ та підписати кредитний договір. І це все також онлайн в інтернет-банкінгу ПУМБ Digital Business — без жодних відділень та паперів!
Дотепер подати заявку на кредит «всеБІЗНЕС» підприємці мали змогу тільки після відкриття поточного рахунку у банку, в особовому кабінеті ПУМБ Digital Business. Сьогодні ПУМБ запропонував ФОП унікальне дистанційне рішення, яке дозволяє ще простіше отримати рішення за кредитом.
Нагадаємо, кредит «всеБІЗНЕС» — це зручна онлайн-позика у розмірі до 500 тис грн та у термін до 2 років, яка не потребує застави та поруки. Підприємці мають змогу оформити її ще з минулої осені, спрямувавши додаткове фінансування на розвиток власної справи.
Коментарі - 1
«без відкриття рахунку» #лять
СТАТТЯ 2. ПОРЯДОК НАДАННЯ КРЕДИТУ
2.1. Підписанням Договору Позичальник звертається до Банку за наданням Кредиту в сумі, зазначеній в п. 1.1.1. Договору,
та підтверджує, що кредитні кошти будуть використані за цільовим призначенням відповідно до Договору. Умови цього
пункту Договору є заявою (клопотанням) Позичальника про надання Кредиту.
2.2. Банк надає Кредит протягом трьох Банківських днів з дня укладення Договору. Кредит надається разово однією
сумою в розмірі, зазначеному в п. 1.1.1. Договору. Банк приймає рішення про надання Кредиту на власний розсуд та
відповідно до своїх внутрішніх положень, тобто зобов’язання Банку щодо надання Кредиту за Договором є відкличними.
Ненадання Кредиту в зазначений строк вважається відмовою Банку в наданні Кредиту та Договір вважається таким, що
припинив свою дію.
2.3. Позичальник уповноважує Банк здійснити за рахунок кредитних коштів переказ суми Комісійної винагороди за
надання Кредиту у розмірі, визначеному відповідно до п. 1.1.4.1. Договору, на користь Банку, згідно з п. 6.3.1 Типових
умов. Сума Кредиту, що залишиться після переказу суми Комісійної винагороди за надання Кредиту на користь Банку,
зараховується на Поточний рахунок Позичальника, зазначений в п. 1.1.5. Договору.