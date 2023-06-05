Чому ціни на цибулю рекордно зросли. Пояснення Мінагрополітики

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Причина зростання цін

За словами чиновника, в Україні 80% комерційного вирощування цибулі за останнє десятиліття відбувалося в Херсонській області. Через тимчасову окупацію цієї області в 2022 році цибуля не потрапила на ринок України, тому виник дефіцит, який досі триває.

Водночас Висоцький запевнив, що навесні фермери з інших регіонів мінімум на 25−30% збільшили посівні площі під овочами борщового набору, в тому числі під цибулею.

«За два-три місяці почнеться основний збір цибулі, і пік дуже високих цін закінчиться. Далі буде стабілізація вартості. До кінця спрогнозувати не можна через погоду, яка буде сприятлива або ні. Але точно є розуміння, що ціна на цибулю може знизитися», — зазначив заступник міністра.

Він також розповів, що цього року збільшилися посівні площі під олійними культурами і зменшилися під зерновими. Але на продовольчу безпеку України це не вплине, оскільки українці споживають не більше 30% того, що вирощується.

Водночас таких важливих культур для внутрішньої продовольчої безпеки, як гречка, овес, озима пшениця, посіяли більш ніж достатньо, для забезпечення внутрішнього споживання.

Станом на сьогодні, вартість цибулі у великих мережах супермаркетів коливається від 50−80 гривень за кілограм.