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5 червня 2023, 19:02 Читать на русском

Чому ціни на цибулю рекордно зросли. Пояснення Мінагрополітики

Ціни на цибулю в Україні різко зросли через дефіцит цієї продукції внаслідок окупації частини Херсонської області росією. Про це розповів перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький, повідомляє пресслужба міністерства.

Ціни на цибулю в Україні різко зросли через дефіцит цієї продукції внаслідок окупації частини Херсонської області росією.
Фото: focus.ua

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Причина зростання цін

За словами чиновника, в Україні 80% комерційного вирощування цибулі за останнє десятиліття відбувалося в Херсонській області. Через тимчасову окупацію цієї області в 2022 році цибуля не потрапила на ринок України, тому виник дефіцит, який досі триває.

Водночас Висоцький запевнив, що навесні фермери з інших регіонів мінімум на 25−30% збільшили посівні площі під овочами борщового набору, в тому числі під цибулею.

«За два-три місяці почнеться основний збір цибулі, і пік дуже високих цін закінчиться. Далі буде стабілізація вартості. До кінця спрогнозувати не можна через погоду, яка буде сприятлива або ні. Але точно є розуміння, що ціна на цибулю може знизитися», — зазначив заступник міністра.

Він також розповів, що цього року збільшилися посівні площі під олійними культурами і зменшилися під зерновими. Але на продовольчу безпеку України це не вплине, оскільки українці споживають не більше 30% того, що вирощується.

Водночас таких важливих культур для внутрішньої продовольчої безпеки, як гречка, овес, озима пшениця, посіяли більш ніж достатньо, для забезпечення внутрішнього споживання.

Станом на сьогодні, вартість цибулі у великих мережах супермаркетів коливається від 50−80 гривень за кілограм.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3

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0
Три літри
Три літри
5 червня 2023, 19:20
#
Ціни на цибулю встановлює не міністерство, не обкоми чи райкоми. Їх встановлюють ваші сусіди що цю цибулю продають.
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0
Qwerty1999
Qwerty1999
5 червня 2023, 19:24
#
Гречка в прошлом году на пике стоила 100+, а сейчас уже 50-. С луком Америки цен будет ещё больше,ведь его не едят килограммами.
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0
Qwerty1999
Qwerty1999
5 червня 2023, 19:33
#
Падение цен будет ещё больше.
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