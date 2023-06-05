Філіппінська банкнота номіналом 1000 песо стала банкнотою року

Філіппінська банкнота номіналом 1000 песо із зображенням філіппінського орла, що перебуває під загрозою зникнення, і голографічним зображенням національної квітки сампагіта була названа новою банкнотою року. Про це пише телеграм-канал UAFIC.

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Банкнота номіналом 50 фунтів Північної Ірландії, на якій зображено флору, фауну і робітників, а також банкнота номіналом 100 фунтів Шотландії, на якій зображено сера Вальтера Скотта і доктора Флору Мюррей, посіли 2-ге місце в щорічній премії, яку проводить Міжнародне товариство банкнот.

Дизайн банкноти

Дизайн зворотного боку філіппінської банкноти не змінився у порівнянні з попереднім випуском 1000 песо, на якій зображено природний парк рифів Туббатаха, карту країни й перлину Південного моря.

Проте попри міжнародне визнання, банкнота викликала суперечливі відгуки на Філіппінах: нащадки трьох героїв Другої світової війни, які раніше зображалися на лицьовому боці банкноти, були настільки проти зміни дизайну, що центральний банк країни поки вирішив продовжити друкувати обидва різновиди купюри.