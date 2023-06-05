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5 червня 2023, 9:44 Читать на русском

Дефолт США скасовується, а Саудівська Аравія скорочує видобуток нафти: що потрібно знати вранці

Головні новини закордонних ринків цього ранку.

Головні новини закордонних ринків цього ранку.

Фондові індекси США зросли за підсумками тижня

S&P 500 додав 1,8%, а високотехнологічний Nasdaq та індекс Dow Jones збільшилися приблизно на 2%.

Ринки очікують, що ФРС зробить паузу у підвищенні відсоткових ставок, оскільки останній звіт про зайнятість у США показав уповільнення зростання зарплат та підвищення рівня безробіття.

Крім цього, зростанню американських фондових індексів минулого тижня сприяло ухвалення законопроєкту про збільшення стелі держборгу США.

Президент США Джо Байден підписав законопроєкт щодо підвищення стелі держборгу

Документ скасовує раніше прийнятий розмір стелі державного боргу США $31,4 трлн в обмін на обмеження витрат, не пов'язаних з обороною.

Підписання законопроєкту ознаменувало кінець бюджетної кризи в США, яка турбувала Вашингтон протягом останніх місяців, зауважує Reuters.

Тим часом рейтингове агентство Fitch заявило, що кредитний рейтинг Сполучених Штатів «ААА» залишиться в списку «негативний», що переглядаються з позначкою.

Ринки Азії переважно зросли минулого тижня

Широкий індекс акцій Азії (за винятком Японії) MSCI AC Asia ex Japan Index виріс на 1,2%, японський Nikkei додав приблизно 2%, південнокорейський Kospi подорожчав на 1,6%, сінгапурський STI знизився на 1,3%, а гонконгський Hang Seng та китайський Shanghai Composite збільшилися на 1,1% та 0,6% відповідно. У понеділок ринки Азіатсько-Тихоокеанського регіону зростають.

Оптимізм в Азії пов'язаний із надіями на те, що ФРС США призупинить підвищувати процентні ставки, а також із закінченням драми зі стелею американського держборгу.

Саудівська Аравія планує знову скоротити видобуток нафти

Найбільший у світі експортер нафти Саудівська Аравія скоротить видобуток нафти ще на 1 млн барелів на добу, починаючи з липня. Ці заходи спрямовані на підтримку стабільності та балансу на сировинних ринках, йдеться у заяві міністерства енергетики країни.

Цей крок буде зроблено на додаток до оголошеного у квітні добровільного скорочення нафтовидобутку на 500 тис. барелів на день. Після ще одного скорочення загальний видобуток нафти в Саудівській Аравії скоротиться до 9 млн барелів на день, що стане найнижчим рівнем із червня 2021 року, зауважує SeekingAlpha.

Після оголошення лідера ОПЕК+ ціни на нафту почали стрімко зростати.

У ході сьогоднішніх торгів ф'ючерси на Brent зросли на 1,4% до $77,22 за барель, а контракти на WTI додали 1,5% до $72,86.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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