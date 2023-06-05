Минулої доби українські захисники ліквідували ще 410 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 210 350 військових убитими. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
410 російських окупантів, 11 танків та 14 БПЛА. Втрати ворога за 4 червня
►Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини
Втрати ворога
- особового складу — близько 210ь350 (+410) осіб ліквідовано,
- танків — 3848 (+11) од,
- бойових броньованих машин — 7523 (+11) од,
- артилерійських систем — 3567 (+12) од,
- РСЗВ — 584 (+1) од,
- засоби ППО - 349 (+5) од,
- літаків - 313 (+0) од,
- гелікоптерів — 298 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 3189 (+14),
- крилаті ракети — 1136 (+4),
- кораблі /катери — 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 6312 (+7) од,
- спеціальна техніка — 484 (+5).
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
Коментарі