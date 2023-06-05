Світові ціни на продовольство впали до мінімуму за 2 роки

Базовий індекс світових цін на продовольчі товари впродовж травня 2023 року впав до найнижчого показника за останні два роки. Про це свідчать дані ФАО (Продовольча та сільськогосподарська організація ООН).

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Як змінилися ціни

Індекс цін на зернові ФАО впав на 4,8 відсотка порівняно з попереднім місяцем, що спричинено падінням світових котирувань кукурудзи на 9,8 відсотка через сприятливі перспективи виробництва разом із низьким попитом на імпорт.

Світові ціни на пшеницю також впали на 3,5 відсотка, відображаючи великі пропозиції та нове розширення Чорноморської зернової ініціативи. Навпаки, міжнародні ціни на рис продовжували зростати в травні, що підтримувалося закупівлями в Азії та скороченням поставок у деяких країнах-експортерах, таких як В'єтнам і Пакистан.



Індекс цін ФАО на рослинну олію впав на 8,7 відсотка в травні, що в середньому на 48,2 відсотка нижче рівня минулого року. Міжнародні ціни на пальмову олію помітно впали з квітня, оскільки тривалі слабкі глобальні імпортні закупівлі збіглися зі зростанням виробництва в основних країнах-виробниках.

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Світові ціни на соєве масло падають шостий місяць поспіль на тлі високого врожаю сої в Бразилії та вищих, ніж очікувалося, запасів у Сполучених Штатах Америки. Ціни на ріпакову та соняшникову олії продовжили падати на фоні достатньої світової пропозиції.



Індекс цін на молочні продукти ФАО знизився на 3,2 відсотка порівняно з квітнем через різке падіння міжнародних цін на сир, головним чином завдяки великій експортній доступності на тлі сезонного високого виробництва молока в північній півкулі. Однак міжнародні котирування на сухе молоко відновилися, як і на масло.



Індекс цін на цукор ФАО збільшився вчетверте поспіль за місяць, збільшившись на 5,5 відсотка порівняно з квітнем і досягнувши рівня майже на 31 відсоток вище, ніж роком раніше. Стрибок віддзеркалив обмеження глобальної доступності, зростання занепокоєння щодо впливу явища Ель-Ніньо на врожай наступного сезону та затримки доставки на тлі сильної конкуренції з боку сої та кукурудзи в Бразилії.

Позитивний прогноз щодо врожаю цукрової тростини в Бразилії на 2023 рік запобіг більшому місячному зростанню цін, як і зниження міжнародних цін на сиру нафту.



Індекс цін на м’ясо ФАО також зріс у травні, збільшившись на 1,0 відсотка, головним чином завдяки стабільно високому імпортному попиту на м’ясо птиці в Азії та постійному обмеженню пропозиції яловичини в Сполучених Штатах Америки.

Нагадаємо

Індекс цін на продовольство у квітні цього рокусклав 127,2 пункта, що на 0,6% вище за показник березня. До цього ціни у місячному вираженні знижувалися протягом року.