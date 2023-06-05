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5 червня 2023, 9:10 Читать на русском

Кабмін розширив перелік товарів, на які волонтери можуть збирати кошти без сплати податків

Уряд розширив список товарів та послуг благодійної допомоги, на які волонтери можуть збирати гроші без оподаткування. Про це йдеться в постанові кабміну № 550 від 2 червня 2023 року, пише ЕП.

Уряд розширив список товарів та послуг благодійної допомоги, на які волонтери можуть збирати гроші без оподаткування.

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Без сплати податків

Згідно з постановою уряд розширив перелік засобів, товарів (робіт, послуг), який яких не включається до оподатковуваного доходу платників податку на доходи фізичних осіб.

Так до оновленого списку потрапили літальні апарати та ряд інших товарів: апаратуру зв’язку, парашути, радіоапаратуру дистанційного керування, навігаційні прилади, цифрові камери, лінзи та об'єктиви камер, оптичні прилади та частини до них, двигуни, батареї та акумулятори, частини двигунів та інші частини тощо.

Також до списку включили субпідрядні роботи як частина виробництва безпілотних літальних апаратів та ремонтування та технічне обслуговування безпілотних літальних апаратів.

Читайте: Валютні обмеження для волонтерів: НБУ роз'яснив деталі

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Три літри
Три літри
5 червня 2023, 10:43
#
Маячня.

Волонтери можуть будь на що збирати гроші без сплати податків.
Це регулюється не Кабміном, а податковим кодексом.
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