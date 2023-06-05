Таку прокламацію видав президент США Джо Байден за поданням міністра торгівлі США Джини Раймондо, повідомила пресслужба Мінекономіки України.
США продовжили ще на рік безмитний режим для української сталі
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Безмитний режим
Президент США також підтримав ініціативу Раймондо і звільнив від мит сталь з ЄС, яка виготовлена з української сировини.
США і Україна зацікавлені у збереженні цієї галузі як економічної рятувальної ланки, поки країна відновлюється, йдеться у прокламації президента США.
«Прокламація президента США — один з найбільш практичних способів посилити таку інтеграцію», — прокоментувала перший віцепрем'єр-міністр — міністр економіки Юлія Свириденко.
Україна також працює з ЄС над інтеграцією ринків сталі. Автономні торгові заходи ЄС, продовжені на рік 25 травня, передбачають звільнення української сталі від сплати антидемпінгових та захисних мит, йдеться у пресрелізі Мінекономіки.
Крім того, в рамках промислового діалогу Україна-ЄС започатковано окремий діалог щодо сталі, який включає виробників сталі.
Нагадаємо
Виробництво сталі в Україні в першому кварталі 2023 року було на 66,22% меншим, ніж у першому кварталі 2022 року — 1,23 млн тонн проти 3,6 млн тонн відповідно.
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