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5 червня 2023, 8:44 Читать на русском

США продовжили ще на рік безмитний режим для української сталі

Таку прокламацію видав президент США Джо Байден за поданням міністра торгівлі США Джини Раймондо, повідомила пресслужба Мінекономіки України.

сТаку прокламацію видав президент США Джо Байден за поданням міністра торгівлі США Джини Раймондо, повідомила пресслужба Мінекономіки України.► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новиниБезмитний режимПрезидент США також підтримав ініціативу Раймондо і звільнив від мит сталь з ЄС, яка виготовлена з української сировини.
Фото: epravda.com.ua

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Безмитний режим

Президент США також підтримав ініціативу Раймондо і звільнив від мит сталь з ЄС, яка виготовлена з української сировини.

США і Україна зацікавлені у збереженні цієї галузі як економічної рятувальної ланки, поки країна відновлюється, йдеться у прокламації президента США.

«Прокламація президента США — один з найбільш практичних способів посилити таку інтеграцію», — прокоментувала перший віцепрем'єр-міністр — міністр економіки Юлія Свириденко.

Україна також працює з ЄС над інтеграцією ринків сталі. Автономні торгові заходи ЄС, продовжені на рік 25 травня, передбачають звільнення української сталі від сплати антидемпінгових та захисних мит, йдеться у пресрелізі Мінекономіки.

Крім того, в рамках промислового діалогу Україна-ЄС започатковано окремий діалог щодо сталі, який включає виробників сталі.

Нагадаємо

Виробництво сталі в Україні в першому кварталі 2023 року було на 66,22% меншим, ніж у першому кварталі 2022 року — 1,23 млн тонн проти 3,6 млн тонн відповідно.

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Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

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0
Studen3
Studen3
5 червня 2023, 10:03
#
Украинскую сталь в США , как доставляют, если порты закрыты?
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