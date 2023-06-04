Минулої доби українські захисники ліквідували ще 470 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 209 940 військових убитими. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
470 російських окупантів, 8 танків та 10 БПЛА. Втрати ворога за 3 червня
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Втрати ворога
- особового складу — близько 209 940 (+470) осіб ліквідовано,
- танків — 3837 (+8) од,
- бойових броньованих машин — 7512 (+10) од,
- артилерійських систем — 3555 (+22) од,
- РСЗВ — 583 (+1) од,
- засоби ППО — 344 (+2) од,
- літаків — 313 (+0) од,
- гелікоптерів — 298 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 3175 (+10),
- крилаті ракети — 1132 (+0),
- кораблі /катери — 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 6305 (+16) од,
- спеціальна техніка — 479 (+4).
Джерело: Мінфін
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