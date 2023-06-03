Схема на 600 мільйонів: СБУ оголосила підозру колишньому члену наглядової ради «Укртатнафти» Кіперману

Служба безпеки України викрила ще одну масштабну схему привласнення грошей екстопменеджментом ПАТ «Укртатнафта». До організації оборудки причетний колишній член наглядової ради компанії та бізнес-партнер Ігоря Коломойського Михайло Кіперман. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

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Деталі

Як свідчать матеріали слідства, за його ініціативи з рахунків «Укртатнафти» було виведено майже 600 млн у гривневому еквіваленті.

Це було зроблено у перший день повномасштабного вторгнення рф, ймовірно із розрахунком, що зловмисникам не доведеться відповідати за скоєну крадіжку.

Схема

Схема полягала у тому, що 24 лютого 2022 року ПАТ «Укртатнафта» перерахувала на підконтрольну європейську компанію майже 600 млн грн, які передбачалися іншому постачальнику для оплати раніше зафрахтованих 84 тис. тонн сирої нафти.

На момент махінації ця сировина уже перебувала в Одеському порту і мала бути доставлена для подальшої обробки на Кременчуцький НПЗ.

Для реалізації оборудки колишній топменеджмент «Укртатнафти» створив «договір-клон», в якому змінив реквізити отримувача платежу.

Таким чином, організатори схеми перевели гроші на підконтрольну компанію, замість того, щоб розрахуватись з реальним постачальником нафти.

Підозра оголошена за трьома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем);

ч. 3 ст. 28 ч.1 ст. 200 (незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення);

ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 (службове підроблення).

Де знаходиться Кіперман

За даними СБУ, наразі Михайло Кіперман переховується від правосуддя за кордоном. У зв’язку з цим буде вирішуватися питання щодо оголошення його у міжнародний розшук.