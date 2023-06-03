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3 червня 2023, 11:13 Читать на русском

Схема на 600 мільйонів: СБУ оголосила підозру колишньому члену наглядової ради «Укртатнафти» Кіперману

Служба безпеки України викрила ще одну масштабну схему привласнення грошей екстопменеджментом ПАТ «Укртатнафта». До організації оборудки причетний колишній член наглядової ради компанії та бізнес-партнер Ігоря Коломойського Михайло Кіперман. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Служба безпеки України викрила ще одну масштабну схему привласнення грошей екстопменеджментом ПАТ «Укртатнафта».
Фото: СБУ

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Деталі

Як свідчать матеріали слідства, за його ініціативи з рахунків «Укртатнафти» було виведено майже 600 млн у гривневому еквіваленті.

Це було зроблено у перший день повномасштабного вторгнення рф, ймовірно із розрахунком, що зловмисникам не доведеться відповідати за скоєну крадіжку.

Схема

Схема полягала у тому, що 24 лютого 2022 року ПАТ «Укртатнафта» перерахувала на підконтрольну європейську компанію майже 600 млн грн, які передбачалися іншому постачальнику для оплати раніше зафрахтованих 84 тис. тонн сирої нафти.

На момент махінації ця сировина уже перебувала в Одеському порту і мала бути доставлена для подальшої обробки на Кременчуцький НПЗ.

Для реалізації оборудки колишній топменеджмент «Укртатнафти» створив «договір-клон», в якому змінив реквізити отримувача платежу.

Таким чином, організатори схеми перевели гроші на підконтрольну компанію, замість того, щоб розрахуватись з реальним постачальником нафти.

Підозра оголошена за трьома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем);
  • ч. 3 ст. 28 ч.1 ст. 200 (незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення);
  • ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 (службове підроблення).

Де знаходиться Кіперман

За даними СБУ, наразі Михайло Кіперман переховується від правосуддя за кордоном. У зв’язку з цим буде вирішуватися питання щодо оголошення його у міжнародний розшук.

🕵️ Ми створили невелике опитування, щоб дізнатися більше про наших читачів.

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🤗 Будемо вдячні, якщо ви знайдете хвилинку, щоб відповісти на наші запитання.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3

+
+15
SomeOne1999
SomeOne1999
3 червня 2023, 11:21
#
«бывшего» — как удобно, можно все сваливать на попередников
+
0
Kharakternyk
Kharakternyk
3 червня 2023, 11:29
#
Скільки ще ці «КіперМАНи» будуть обкрадати неньку? Народ, прокидайтеся!
+
+13
yarg
yarg
3 червня 2023, 12:38
#
Народ давно прокинувся. Це ви спите. Слава БНР !
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