Минулої доби українські захисники ліквідували ще 560 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 209 470 військових убитими. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
560 російських окупантів, 10 танків та 28 БПЛА. Втрати ворога за 2 червня
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Втрати ворога
- особового складу — близько 209470 (+560) осіб ліквідовано,
- танків — 3829 (+10) од,
- бойових броньованих машин — 7502 (+12) од,
- артилерійських систем — 3533 (+32) од,
- РСЗВ — 582 (+7) од,
- засоби ППО — 342 (+7) од,
- літаків — 313 (+0) од,
- гелікоптерів — 298 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 3165 (+28),
- крилаті ракети — 1132 (+15),
- кораблі/катери — 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 6289 (+22) од,
- спеціальна техніка — 475 (+10).
Джерело: Мінфін
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