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3 червня 2023, 9:24 Читать на русском

Coinbase запустить ф'ючерси на BTC та ETH, Nike інтегрує NFT в ігри від EA Sports: що нового на ринку криптовалют

Головне на ринку криптовалют.

Головне на ринку криптовалют.
Фото: pixabay.com

Coinbase запустить ф'ючерси на біткоїн та ефір

Крипто-деривативний підрозділ біржі Coinbase анонсував запуск торгів ф'ючерсами нам біткоїн (BTC) та ефір (ETH).

Операції з інструментами, орієнтованими на провідні цифрові валюти, стануть доступними для інституційних інвесторів з 5 червня.

Трейдерам будуть доступні ф'ючерсні контракти BTI та ETI розміром 1 BTC та 10 ETH.

Розрахунки за контрактами щомісяця здійснюватимуться в доларах США. За допомогою такого інструменту інституціонали зможуть хеджувати ризики та застосовувати їх у складних торгових стратегіях.

Nike інтегрує свої NFT в ігри від EA Sports

EA та Nike оголосили про партнерство, в рамках якого обрані віртуальні активи, створені .Swoosh, торговим майданчиком Nike Web3, будуть використовуватись у майбутніх іграх EA Sports.

Жодних конкретних ігор не було згадано, і жодна з компаній не надала детальної інформації про те, чого можна очікувати, хоча твори включатимуть віртуальне взуття та одяг.

Але партнерство з EA, здається, виконує обіцянки, дані Nike ще в листопаді, коли взуттєвий бренд вперше запустив .Swoosh. У той час Nike припустила, що її віртуальний одяг в кінцевому підсумку може використовуватися для відеоігор та інших іммерсивних вражень.

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У травні крадіжки криптовалют за схемою rug pull становили $45 млн — дослідження

Збитки від rug pull у травні 2023 року вдвічі перевищили збитки від експлойтів у протоколах DeFi і становили понад $45 млн. Такі дані навели експерти Beosin.

Протягом місяця сталося шість інцидентів щодо накачування вартості токенів з подальшим різким виведенням коштів.

Водночас 10 атак на децентралізовані протоколи принесли зловмисникам $19,7 млн. Ця сума майже на 80% менша, ніж у квітні, і загалом такі атаки мають тенденцію до зниження, уточнили дослідники.

Найбільшим інцидентом серед схем rug pull став ймовірний екзит-скам команди DeFi-проекту Fintoch 24 травня, в результаті якого клієнти втратили активи на суму $31,6 млн.

Найбільші збитки від експлуатації бага платформи Jimbos завдали зловмисникам $7,5 млн.

Команда Beosin порадила користувачам підвищувати обізнаність про шахрайські схеми та комплексно вивчати криптовалютні проекти перед інвестуванням.

Японська авіакомпанія All Nippon Airways запускає NFT-маркетплейс

Найбільший японський холдинг авіакомпаній All Nippon Airways (ANA) запустив торговий майданчик незамінних токенів на базі блокчейну Ethereum.

На момент запуску маркетплейс під назвою ANA GranWhale підтримує гаманець MetaMask, а також платежі у фіатній валюті за допомогою кредитних карток.

На платформі представлені токенізовані роботи авіаційного фотографа Люка Одзава, 3D-моделі різних літаків та колекція генеративних зображень Airbits у вигляді піксельних пілотів.

Власник платформи — ANA NEO, дочірня фірма авіахолдингу.

Джерело: Мінфін
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