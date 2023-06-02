До закриття міжбанку курс долара не змінився у купівлі та продажу. Євро подешевшало на 10 копійок у купівлі та на 11 копійок у продажу.
Курс валют на вечір 2 червня: міжбанк, курс в обмінниках та готівковий ринок
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Відкриття 2 червня
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Закриття 2 червня
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Зміни
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36,56/36,93
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36,56/36,93
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0/0
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39,39/39,77
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39,29/39,66
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10/11
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 37,00−37,55 грн. Євро купують за 40,00 грн, а продають за 40,60 грн.
За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 37,20−37,35, євро — 40,25−40,44 грн.
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