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2 червня 2023, 17:00 Читать на русском

Аналітик RoboForex: НБУ витратив майже 2 млрд доларів на підтримку курсу гривні

НБУ опублікував звіт щодо підсумків своєї діяльності на валютному ринку. У травні цього року негативне сальдо активних операцій Нацбанку (різниця між обсягами купівлі та продажу валют) на міжбанку становило 1,93 млрд доларів США. Ці кошти, по суті, забезпечили стабільність гривні минулого місяця. Разом з комплексом заходів НБУ щодо боротьби зі спекулянтами це призвело до зміцнення української національної валюти. З моменту початку військового конфлікту регулятор продав на міжбанку понад 33 млрд доларів США. Слід зазначити, що він функціонує в особливому режимі і комерційні банки торгують із Нацбанком безпосередньо. Про це повідомляє Андрій Гойлов, аналітик RoboForex.

Динаміка цих операцій представлена ​​нижче на діаграмі.

Валютні інтервенції НБУ 06.2022−05.2023 (млрд доларів США). Джерело: НБУ

На графіку видно, що останні 3 місяці спостерігалося зниження попиту на іноземні валюти щодо січня 2023 року. Цей показник почав зростати лише травні. Сальдо активних операцій Нацбанку залишається негативним із моменту початку бойових дій між Росією та Україною. Регулятор прагнув забезпечити стабільність курсу гривні та не допустити її стрімкої девальвації, як це траплялося 8 років тому. На готівковому валютному ринку євро та долар США продовжують дешевшати до гривні. Оборот міжбанківського валютного ринку значно знизився, оскільки спостерігається масштабне падіння ділову активність переважають у всіх галузях економіки. НБУ поки що безуспішно намагається відновити торги на міжбанку, проте без повернення бізнесу до повноцінної роботи зробити це буде дуже важко. До того ж досі спостерігаються складнощі у роботі «зернової угоди», термін якої спливає в середині липня цього року.

Сальдо операцій фізичних осіб із купівлі-продажу іноземних валют 06.2022−05.2023 (млрд доларів США). Джерело: НБУ

Графік демонструє, що населення купувало іноземних валют більше, ніж раніше. Це було викликане зростанням побоювань щодо подальшого ослаблення гривні — громадяни придбали 158,63 млн. доларів США. Активність фізичних осіб знижується із січня цього року. Населення використовує поточну стабілізацію курсу гривні для поповнення своїх заощаджень. Багато хто розуміє, що після закінчення бойових дій підтримка від міжнародних партнерів скоротиться і НБУ буде змушений послабити курс української національної валюти. Проте стабільність, що існує на валютному ринку, призводить до зміцнення гривні.

На готівковому валютному ринку гривня до долара США закріпилася під рівнем 37,60, а євро досяг позначки 40,80. Проблеми з експортом сільгосппродукції лише посилюють ситуацію, оскільки знижується виторг у іноземних валютах. Через заблокований на даний момент порт «Південний» раніше було відправлено на експорт понад третину української агропродукції.

Джерело: Мінфін
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